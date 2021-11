Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Xavi Hernandez Siap Jalani Debut

TEMPO.CO, Jakarta - Xavi Hernandez akan menjalani debut sebagai pelatih Barcelona dengan menghadapi Espanyol pada Jadwal Liga Spanyol pekan ke-14. Si pelatih kabarnya siap memberikan kejutan.

Setelah memimpin latihan selama kurang lebih dua pekan, Xavi dikabarkan sudah memiliki gambaran siapa saja pemain yang akan dia andalkan pada musim ini. Meskipun skuadnya belum ideal, si pelatih disebut optimis bisa mengatrol performa Gerard Pique cs.

Laga derbi Catalan kontra Espanyol akan menjadi ujian pertama bagi Xavi untuk menemukan racikan terbaik skuadnya. Pasalnya pada tengah pekan nanti mereka akan ditantang oleh Benfica demi mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions.

Selain debut Xavi Hernandez, laga pekan ke-14 Liga Spanyol juga akan menyajikan laga menarik antara Atletico Madrid vs Osasuna. Pimpinan klasemen Real Sociedad juga akan menghadapi laga tak mudah karena menjamu Valencia.

Lawan paling mudah didapatkan oleh Real Madrid. Skuad asuhan Carlo Ancelotti hanya akan menghadapi tim papan bawah Granada pada akhir pekan ini.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-14:

Sabtu, 20 November 2021

03.00 WIB - Levante vs Athletic Bilbao

20.00 WIB - Celta Vigo vs Vilarreal

22.15 WIB - Sevilla vs Alaves

Ahad, 21 November 2021

00.30 WIB - Atletico Madrid vs Osasuna

03.00 WIB - Barcelona vs Espanyol

20.00 WIB - Getafe vs Cadiz

22.15 WIB - Granada vs Real Madrid

Senin, 22 November 2021

00.30 WIB - Elche vs Real Betis

03.00 WIB - Real Sociedad vs Valencia

03.00 WIB - Rayo Vallecano vs Mallorca

Seluruh laga pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-14 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal dan Sevilla harus berkonsentrasi di Liga Champions pekan depan.