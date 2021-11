Jadwal Liga Champions 25 November: 2 Laga Live di SCTV, Ada Man City vs PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Kamis dinihari, 25 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Grup A hingga D. Tim-tim peserta akan menjalani pertandingan pekan kelima.

Dari grup-grup ini sudah ada dua tim yang lolos ke babak 16 besar. Mereka adalah Liverpool (Grup B) dan Ajax Amsterdam (Grup C). Mereka sudah melaju bersama Bayern Munchen (Grup E), Mancheser United (Grup F) Juventus (Grup H), dan Chelsea (Grup H).

Malam ini, sejumlah tim berpeluang menyusul mereka. Manchester City dan PSG, yang akan saling berhadapan di Grup A, sama-sama bisa lolos bila menang.

Porto di Grup B, bisa lolos bila menang atas Liverpool dan dalam laga lain Atletico Madrid dikalahkan AC Milan.

Dari Grup D, Real Madrid akan melaju bila menang atas Sheriff Tiraspol. Dalam pertemuan pertama, mereka takluk 1-2. Inter Milan juga bisa lolos malam bila bisa menang atas Shakhtar Donetsk dan dalam laga lain Sheriff kalah.

Jadwal Liga Champions Kamis dinihari, 25 November 2021:

Grup A

03.00 WIB - Manchester City vs PSG (SCTV)

03.00 WIB - Club Brugge vs RB Leipzig.

Grup B

03.00 WIB - Atletico Madrid vs AC Milan

03.00 WIB - Liverpool vs FC Porto.

Grup C

00.45 WIB - Besikstas vs Ajax Amsterdam

03.00 WIB - Sporting Lisbon vs Borussia Dortmund.

Grup D

00.45 WIB - Inter Milan vs Shakhtar Donetsk (SCTV)

03.00 WIB - Sheriff Tiraspol vs Real Madrid.

