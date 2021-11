Rekap Hasil Bola Senin Dinihari 29 November: Liga Inggris, La Liga, Serie A

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 29 November 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris

(Pekan ke-13)

Laga besar Chelsea vs Manchester United berakhir 1-1. MU unggul berkat gol Jadon Sancho, lalu dibalas Chelsea lewat gol Jorginho.

Dalam laga lain, Manchester City menang 2-1 saat menjamu West Ham. Gol Man City dicetak Ilkay Gundogan dan Fernandinho. Gol West Ham diceploskan Manuel Lanzini.

Sementara itu, Leciester City menang 4-2 saat menjamu Watford. Jamie Vardy memborong dua gol.

Dalam laga lain, Everton takluk 0-1 saat berlaga di kandang Brentford.

Hasil

Brentford vs Everton 1-0

Burnley vs Tottenham (ditunda)

Leicester vs Watford 4-2

Manchester City vs West Ham 2-1

Chelsea vs Manchester United 1-1.

Liga Italia

(Pekan ke-14)

AC Milan takluk 1-3 saat menjamu Sassuolo. Meraih gol lewat Alessio Romagnoli, Milan kebobolan oleh gol Gianluca Scamacca, Simon Kajer (bunuh diri), dan Domenico Berardi. Pemain Milan Alessio Romagnoli mendapat kartu merah pada menit ke-77, saat kedudukan sudah menjadi 1-3.

Dalam laga lain, AS Roma menang 1-0 saat menjamu Torino. Kemenangan itu dipastikan gol Tammy Abraham.

Sementara itu, Napoli menang 4-0 saat menjamu Torino. Dries Mertens memborong dua gol, yang dilengkapi gol Piotr Zielinski dan Fabian Ruiz.

Hasil

Udinese vs Genoa 0-0

AC Milan vs Sassuolo 1-3

Spezia vs Bologna 0-1

AS Roma vs Torino 1-0

Napoli vs Lazio 4-0.

Liga Spanyol

(Pekan ke-15)

Real Madrid menang 2-1 saat menjamu Sevilla. Madrid sempat kebobolan oleh gol Rafa Mir, lalu membalas lewat gol Karim Benzema dan Vinicius Jr.

Dalam laga lain, Atletico Madrid menang 4-1 di kandang Cadiz. Atletico meraih gol lewat Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Angel Corea, dan Matheus Cunha. Gol Cadiz tercipta dari bunuh diri Jan Oblak.

Hasil

Cadiz vs Atletico Madrid 1-4

Real Madrid vs Sevilla 2-1

Betis vs Levante 3-1

Espanyol vs Real Sociedad 1-0.

Liga Jerman

(Pekan ke-13)

Eintracht Frankfurt vs Union Berlin 2-1

RB Leipzig vs Bayer Leverkusen 1-3.

Liga Prancis

(Pekan ke-15)

St Etienne vs PSG 1-3

Bordeaux vs Brest 1-2

Lorient vs Rennes 0-2

Monaco vs Strasbourg 1-1

Reims vs Clermont 1-0

Montpellier vs Lyon 0-1.

Marseille vs Troyes 1-0.

