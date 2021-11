Jadwal Liga Inggris Bergulir Tengah Pekan Ini, Simak Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-14. Rangkaian pertandingan akan berlangsung tengah minggu ini, dimulai Rabu dinihari, 1 Desember 2021.

Salah satu laga menarik pada pekan ini adalah duel Manchester United vs Arsenal. Jadwalnya akan berlangsung Jumat dinihari, 3 Desember 2021, mulai 03:15 WIB.

Arsenal baru menang dengan skor 2-0 atas Newcastle. Kini mereka berada di posisi ke-5 dengan 23 poin.

Man United baru menahan Chelsea 1-1. Si Setan Merah ada di posisi ke-8 dengan 18 poin. Mereka masih akan didampingi Michael Carrick karena Ralf Rangnick yang baru ditunjuk sebagai pelatih masih merampungkan visa kerja di Inggris.

Laga lain yang juga menarik pada pekan ini adalah Aston Villa vs Manchester City, pada Kamis dinihari. Steven Gerrard akan menjalani pertemuan pertama sebagai pelatih Villa melawan Pep Guardiola.

Gerrard sudah memulai kiprahnya di Liga Inggris dengan baik. Ia berhasil mengantar Villa memenangi dua laga tanpa kebobolan.

Gerrard akan menghadapi tantangan tak mudah. Man City selalu menang pada lima laga terakhir di semua kompetisi. Kini, City kini berada di posisi kedua klasemen dengan 29 poin, unggul 13 poin dari Villa di posisi ke-13.

Dalam laga lain, pekan ini ada Southampton vs Leicester City, Watford vs Chelsea, Everton vs Liverpool, dan Tottenham Hotspur vs Brentford.

