Jadwal Liga Spanyol: Derbi Madrid, Osasuna vs Barcelona dan Betis vs Sociedad

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga laga menarik akan mengisi jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini. Partai Real Madrid vs Atletico Madrid akan memperebutkan gengsi sebagai penguasa ibu kota sementara dua tim papan atas Real Betis dan Real Sociedad juga akan saling hantam. Barcelona yang tengah mencoba bangkit juga akan menghadapi lawan tak mudah di kandang Osasuna.

Real Madrid saat ini memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan perolehan 39 angka dari 16 laga. Posisi mereka sangat aman karena terpaut delapan angka dari Sevilla yang berada di bawahnya.

Bagi Atletico Madrid, laga pada Senin dini hari mendatang itu tak hanya memperebutkan gengsi sebagai penguasa ibu kota. Skuad asuhan Diego Simeone bisa memperbesar peluang mempertahankan gelar juara mereka jika berhasil mengalahkan rival sekotanya. Saat ini Atletico berada di posisi keempat klasemen dengan jarak 10 angka dari Real Madrid.

Real Betis yang berada di posisi ketiga usai mengalahkan Barcelona akhir pekan lalu juga akan menghadapi laga sulit. Mereka harus menjamu Real Sociedad yang menduduki posisi kelima. Beruntung bagi Betis, Sociedad saat ini tengah memiliki tren negatif. Davis Silva cs menderita dua kekalahan beruntun dan hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir.

Sementara Barcelona akan kembali mencoba bangkit pada akhir pekan ini. Skuad asuhan Xavi Hernandez mengantongi dua kekalahan beruntun setelah dibungkam Bayern Munchen di Liga Champions Rabu dini hari kemarin.

Kali ini Blaugrana akan menghadapi tim di peringkat ke-10 Osasuna. Mereka berpeluang meraih kemenangan karena Osasuna hanya mampu meraih dua angka dari dua kali imbang pada lima laga terakhir.

Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini:

Sabtu, 11 Desember 2021

03.00 WIB - Mallorca vs Celta Vigo

20.00 WIB - Espanyol vs Levante

22.15 WIB - Alaves vs Getafe

Ahad, 12 Desember 2021

00.30 WIB - Valencia vs Elche

03.00 WIB - Athletic Bilbao vs Sevilla

20.00 WIB - Villarreal vs Rayo Vallecano

22.15 WIB - Osasuna vs Barcelona

Senin, 13 Desember 2021

00.30 WIB - Real Betis vs Real Sociedad

03.00 WIB - Real Madrid vs Atletico Madrid

Selasa, 14 Desember 2021

03.00 WIB - Cadiz vs Granada

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-17 akan disiarkan langsung oleh beIN Sports. Real Madrid nyaris bisa dipastikan menjadi juara paruh musim jika meraih kemenangan pada laga kontra Atletico Madrid.