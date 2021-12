Klasemen BRI Liga 1 dan Top Skor Setelah Jadwal Pekan Ke-16 Usai

TEMPO.CO, Jakarta - Carlos Fortes memborong dua gol untuk mengantarkan Arema FC menundukkan Borneo FC dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-16 Liga 1 Indonesia di Stadion Moch Subroto, Magelang, Jumat malam.

Fortes membuka keunggulan Arema pada pertengahan babak kedua. Borneo sempat membalas lewat Francisco Torres, tetapi Fortes mencetak gol keduanya demi mengamankan tiga poin penuh bagi Singo Edan.

Kemenangan mengangkat Arema FC ke posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 33 poin. Sedangkan Borneo yang memiliki 25 poin belum beranjak dari urutan ketujuh.

Laga Arema vs Borneo ini menjadi akhir dari rangkaian jadwal pekan ke-16. Sebelumnya, pimpinan klasemen Bhayangkara FC menang 2-0 atas Persela Lamongan. Persib Bandung dipermalukan Persebaya 0-3, sehingga kini posisinya di dua besar digeser Arema.

Dalam laga lain, Persija Jakarta menang 3-0 atas PSM Makassar. Juara bertahan Bali United takluk 0-1 dari Madura United.

Persiraja Banda Aceh masih merana di dasar klasemen setelah dihantam Tira Persikabo 0-5. Klub zona degradasi lainnya, Persipura Jayapura dan Barito Putera, juga gagal menang. Persipura bermain 1-1 dengan PSS Sleman. Sedangkan Barito Putera takluk 0-2 dari Persik Kediri.

Hingga pekan ke-16 berakhir, perebutan posisi top skor berlangsung ketat. Tiga pemain sama-sama mengumpulkan 12 gol, yakni Ciro Alves (Tira Persikabo), Ilija Spasojevic (Bali United), dan Yousser Ezzejjari (Persik Kediri). Fortes (Arema) dan Filho (Borneo FC) mencetak 10 gol.

Jadwal pekan ke-17 akan langsung dimulai Sabtu hari ini, 11 Desember 2021. Ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni Persela Lamongan vs PSS Sleman, Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, dan Persipura Jayapura vs PSIS Semarang.

