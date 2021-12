Rekap Hasil Bola Sabtu Dinihari 11 Desember: Liga Inggris, Serie A, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Sabtu dinihari WIB, 11 Desember 2021, menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris, laga Brentford vs Watford berakhir 2-1. Watford unggul lebih dahulu dalam laga di Brentford Community Stadium ini. Mereka meraih gol lewat Emmanuel Dennis.

Brentford kemudian berbalik unggul lewat gol Pontus Jansson dan gol penalti Bryan Mbeumo.

Brentford kini menepati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 20 dari 16 laga. Watford di posisi ke-17 dengan nilai 13.

Dari Liga Italia pekan ke-17, Sampdoria menang 3-1 di kandang Genoa. Gol Sampdoria dicetak Manolo Gabbiadini, Francesco Caputo, dan bunuh diri Zinho Vanheusden. Gol Genoa diceploskan Mattia Destro.

Sampdoria bangkit dari dua kekalahan beruntun. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 18. Genoa masih terpuruk di zona degradasi, posisi ke-19, denga nilai 10.

Dari Liga Spanyol, laga Mallorca vs Celta Vigo berakhir 0-0. Mallorca kini ada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 20 dari 17 laga. Celta Vigo setingkat di bawahnya dengan nilai 17.

Liga Jerman menampilkan laga Klon vs Ausgburg yang berakhir 0-2. Sedangkan di Liga Prancis, partai Nantes vs Lens berujung 3-2.

Rekap hasil bola Sabtu dinihari, 11 Desember 2021:

Liga Inggris: Brentford vs Watford 2-1.

Liga Italia: Genoa vs Sampdoria 1-3.

Liga Spanyol: Mallorca vs Celta Vigo 0-0.

Liga Jerman: Klon vs Ausgburg berakhir 0-2.

Liga Prancis: Nantes vs Lens 3-2.

Selanjutnya: Jadwal bola Sabtu malam ini