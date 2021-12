Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-17 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan pekan ke-17 Liga Inggris sudah tuntas digelar, meski ada tiga laga yang tertunda karena Covid-19. Di posisi tiga besar, Manchester City dan Liverpool meraih kemenangan, sedangkan Chelsea tertahan.

Manchester City menang 7-0 atas Leeds United pada Rabu dinihari lalu. Kevin de Bruyne memborong dua gol. Sedangkan gol lain diceploskan Phil Foden, Jack Grealish, John Stones, Riyad Mahrez dan Nathan Ake.

Mereka masih memuncaki klasemen dengan nilai 41, hanya unggul satu angka dari Liverpool.

Liverpool menjaga posisinya di urutan kedua klasemen setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 3-1 di Anfield, Jumat dinihari.

Gol Liverpool dicetak Diogo Jota, Mohamed Salah, dan Trent Alexander-Arnold. Sedangkan gol Newcastle diceploskan Jonjo Shelvey.

Dalam laga lain Jumat dinihari tadi, Chelsea bermain imbang 1-1 saat menjamu Everton. Mereka kebobolan oleh gol Jarrad Branthwaite lalu membalas lewat gol Mason Mount.

Chelsea menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 37. Newcastle di urutan ke-19 dengan nilai 10.

Pada Kamis dinihari, Arsenal menang 2-0 saat menjamu West Ham United. Hasil itu mengantar mereka naik ke posisi keempat klasemen, untuk pertama kalinya musim ini.

Pada pekan ke-17 ini ada tiga laga yang ditunda karena lonjakan kasus Covid-19, yakni Leicester City vs Tottenham Hotspur, Brentford vs Manchester United, dan Burnley vs Watford.

