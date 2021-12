Jadwal Bola Ahad 19 Desember: Man City, Chelsea, Liverpool, Milan, Timnas

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 20 Desember 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga 2, dan Piala AFF.

Dari Liga Inggris, sejumlah laga sudah ditunda karena Covid-19. Namun, malam ini ada tiga laga pekan ke-18 yang dijadwalkan akan tetap berlangsung, yakni Newcastle United vs Manchester City, Wolverhampton Wanderers vs Chelsea, dan Tottenham Hotspur vs Liverpool.

Liga Italia akan menampilkan pertandingan AC Milan vs Napoli yang live di RCTI. Sedangkan Liga Spanyol menghadirkan Real Madrid vs Cadiz.

Liga Jerman memasuki pekan ke-17. Malam ini antara lain ada laga Freiburg vs Bayer Leverkusen.

Piala AFF 2020, yang sedang berlangsung di Singapura, memasuki laga terakhir babak penyisihan grup. Malam ini, ada laga Grup B: Indonesia vs Malaysia dan Vietnam vs Kamboja. Indonesia dan Vietnam, yang mengemas nilai sama di dua besar, hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos.

Dari Liga 2 ada dua pertandingan babak 8 besar Liga 2. Keduanay adalah Persiba vs Rans Cilegon FC dan Persis Solo vs Sriwijaya FC, yang sama-sama live di Indosiar.

Jadwal bola Selengkapnya

Ahad, 19 Desember:

Liga 2

(Babak 8 Besar)

18.00 Persiba vs Rans Cilegon FC (Stadion Pakansari, live Indosiar)

20.45 Persis Solo vs Sriwijaya FC (Stadion Pakansari, live Indosiar).

Piala AFF 2020

19:30 Malaysia vs Indonesia (RCTI)

19:30 Vietnam vs Kamboja.

Liga Inggris

(Pekan ke-18, live Mola TV)

21:00 Newcastle Utd vs Manchester City

21:00 Wolves vs Chelsea

23:30 Tottenham vs Liverpool.

Liga Italia

(Pekan ke-17)

18:30 Fiorentina vs Sassuolo

21:00 Spezia vs Empoli.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

21:30 Freiburg vs Bayer Leverkusen

23:30 Koln vs Stuttgart.

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

20:00 Granada vs Mallorca

22:15 Ath Bilbao vs Betis.

Senin, 20 Desember:

Liga Italia

(Pekan ke-17)

00:00 Sampdoria vs Venezia

00:00 Torino vs Verona

02:45 AC Milan vs Napoli RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

00:30 Getafe vs Osasuna

03:00 Real Madrid vs Cadiz.

Liga 2

(Babak 8 Besar)

18.00 Sulut United vs Martapura Dewa United (Stadion Wibawa Mukti, live Indosiar)

20.45 PSIM Yogyakarta vs PSMS Medan (Stadion Wibawa Mukti, live Indosiar).

