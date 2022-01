Ramdani Lestaluhu Pamitan ke Rekan-rekannya di Persija Jakarta saat Makan Siang

TEMPO.CO, Jakarta - Ramdani Lestaluhu berpamitan dengan rekan-rekannya di Persija Jakarta dengan mata berkaca-kaca pada Rabu siang, 5 Januari 2021. Setelah lebih dari satu dekade bersama Macan Kemayoran, kini saatnya dia harus pergi membela klub lain, PSS Sleman.

"Terima kasih semua, terutama staf pelatih, ofisial, dan rekan-rekan pemain. Saya tidak bisa berbicara banyak karena kalau berbicara banyak bermasalah di mata (menangis)," kata pemain asal Tulehu itu membuka pidato singkatnya, seperti dikutip dari situs resmi klub, Kamis, 6 Januari 2022.

"Saya mau ucapkan sukses untuk kita semua. Kalian sudah tahu saya di sini seperti apa. Saya hanya ingin mendoakan kalian bisa lebih sukses bersama Persija. Saya bangga bisa bekerja sama dengan kalian semua. Saya pamit," kata dia menambahkan.

Siang itu, rombongan pemain, tim pelatih, dan ofisial tak langsung beranjak dari kursi makan. Mereka tetap di tempatnya dan tidak segera menuju kamar masing-masing.

Mereka semua sengaja menunggu Ramdani yang tak hadir saat makan siang. Tak lama, pemain yang dinantikan itu muncul di ruang makan dengan membawa satu koper dan tas gemblok, berpamitan.

Pemilik nama lengkap Rizky Ramdani Lestaluhu mengawali karier profesional bersama Persija saat usianya masih 15 tahun sembilan bulan. Sejak itu, pemain yang bermain sebagai gelandang itu terus bermain untuk Macan Kemayoran. Namun, kini dia harus berpisah dengan klub Liga 1 itu untuk dipinjamkan ke PSS Sleman.

"Salah satu ksatria terbaik Macan Kemayoran berpamitan. Sedih? sudah pasti. Namun, yakinlah, bahwa dia adalah yang terbaik untuk semuanya," kata presiden klub, Mohamad Prapanca.

Dia menegaskan, Ramdani tidak dilepas permanen, tapi dipinjamkan. Ia pun berharap pemainnya itu dapat menunjukkan kualitas terbaiknya di tim barunya hingga nantinya kembali lagi ke Persija.

"Satu yang kita semua harus tahu, jika Ramdani Lestaluhu pergi untuk kembali. Jadi, mari kita doakan yang terbaik untuk Dani dalam petualangan barunya, dan kami akan sambut dengan tangan terbuka penuh kehangatan saat ia pulang nanti. Jika hati adalah rumahnya, maka cinta selalu tahu ke mana ia harus kembali. All the best," ujarnya.

Ramdani Lestaluhu menjadi bagian dari tim Persija Jakarta yang menjuarai Liga 1 2018 serta beberapa turnamen lain, termasuk Piala Presiden 2018, Joara Boost Sports Super Fix 2018, dan Piala Menpora 2021 yang bergulir tahun lalu.

Sementara itu, Persija Jakarta kini bersiap untuk pertandingan menghadapi PSIS Semarang yang berlangsung pada Kamis, 6 Januari 2021. Laga akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, mulai 20.30 WIB.

PERSIJA.ID, LIGA INDONESIA BARU

Baca Juga: Daftar Tim Termahal BRI Liga 1: Persib Bandung Teratas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu