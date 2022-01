Klasemen Liga Italia Pekan Ke-20: AC Milan vs Roma 3-1, Juventus vs Napoli 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-20 pada Jumat dinihari, 7 Januari 2021, diwarnai kemenangan AC Milan atas AS Roma dan hasil seri yang diraih Juventus saat menjamu Napoli. Sedangkan laga Inter Milan tertunda, bersama tiga jadwal lainnya.

AC Milan mampu menang 3-1 saat menjamu AS Roma di San Siro. Gol Milan dicetak Olivier Giroud dari titik penalti (8), serta dari aksi Junior Messias (17) dan Rafael Leao (82). Gol Roma diceploskan Tammy Abraham (40).

Laga ini berlangsung dramatis. Dua pemain Roma, Rick Karsdorp (menit 74) dan Gianluca Mancini (90+4), mendapat kartu merah. Sedangkan Zlatan Ibrahimovic gagal mencetak gol dari titik penalti (90+5).

AC Milan meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka mengemas nilai 45, hanya terpaut satu poin dari Inter Milan. AS Roma ada di posisi ketujuh dengan nilai 32.

Dalam laga lain, Juventus hanya bermain 1-1 dengan Napoli di Allianz Stadium, Turin. Napoli unggul dulu lewat gol Dries Martens. Juve membalas lewat gol Federico Chiesa.

Hasil ini membuat Napoli masih ada di tangga ketiga klasemen dengan 40 poin. Sedangkan Juventus ada di posisi kelima dengan 35 angka, berselisih tiga poin dari Atalanta yang ada di posisi keempat.

Dalam laga lainnya, Sampdoria mengalahkan Cagliari 1-2, Lazio ditahan Empoli 3-3, dan Sassuolo bermain imbang 1-1 dengan Genoa.

Sementara itu, laga Bologna vs Inter Milan batal digelar karena otoritas kesehatan kota Bologna tak mengizinkannya. Penyebabnya lonjakan kasus Covid-19 di tubuh Bologna.

Selain laga Bologna vs Inter, tiga laga lainnya juga tertunda karena Covid-19, yakni Atalanta vs Torino, Salernitana vs Venezia, dan Fiorentina vs Udinese.

