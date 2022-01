Jadwal Live Liga 1 Ahad 16 Januari dan Klasemennya: Persipura vs Persiraja

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Ahad, 16 Januari 2022, akan kembali menampilkan pertandingan pekan ke-20. Ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni Persipura Jayapura melawan Persiraja Banda Aceh.

Pertandingan ini akan berlangsung mulai 18:15 WIB di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar. Stasiun televisi O Channel akan menayangkannya secara langsung.

Persipura Jayapura akan berusaha menjaga kebangkitan. Mereka menang 2-1 atas Persija Jakarta, pada pekan sebelumnya, sehingga mampu keluar dari zona degradasi. Kini tim berjulukan Mutiara Hitam itu ada di posisi ke-15 dengan nilai 17.

Persiraja Banda Aceh masih terpuruk di dasar klasemen. Mereka terus meraih hasil buruk dan sejauh ini baru mengemas satu kemenangan dan nilai 6.

Dalam pertemuan terakhir antara kedua tim, pada putaran pertama lalu, Persipura menang 2-1.

Laga Persipura vs Persiraja menjadi yang kedua dalam rangkaian jadwal pekan ke-20. Sehari sebelumnya Persela Lamongan bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta.

Laga-laga lainnya akan berlangsung hingga Selasa, 18 Januari 2022, termasuk Bali United vs Persita Tangerang, PSIS Semarang vs Arema FC, Borneo FC vs Persib Bandung, dan Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya.

Jadwal Liga 1, Ahad, 16 Januari 2022

18:15 Persipura Jayapura vs Persiraja Banda Aceh (O Channel).

