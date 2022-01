Klasemen BRI Liga 1 Setelah Laga Persik Kediri Vs Bhayangkara FC Berakhir 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Laga BRI Liga 1 antara Persik Kediri vs Bhayangkara FC berakhir dengan skor 1-0. Kemenangan mengejutkan skuad Macan Putih itu berpeluang mengubah klasemen sementara.

Persik meraih kemenangan lewat gol penyerang asal Spanyol Youssef Ezzejjari pada menit ke-21. Itu merupakan gol ke-13 Youssef bersama Persik Kediri musim ini.

Meskipun mendominasi penguasaan bola, Bhayangkara FC tak mampu menyamakan kedudukan. Penjaga gawang Persik Kediri Dickri Yusron yang tampil apik dengan melakukan beberapa penyelamatan plus kurang sempurnanya penyelesaia akhir yang dilakukan Ezzechiel N Douassel cs membuat The Guardian harus menelan kekalahan.

Bagi Persik Kediri, hasil itu memastikan mereka tetap berada di posisi ke-14 klasemen sementara dengan perolehan 22 angka dari 21 laga. Mereka tak akan terkejar oleh Persipura Jayapura yang berada di bawahnya dengan perolehan 18 angka dari 20 laga.

Sementara bagi Bhayangkara FC, kekalahan itu mengancam posisi mereka di puncak klasemen. Skuad asuhan Paul Munster hanya berjarak dua angka dari Arema FC dan tiga angka dari Persib Bandung yang berada di posisi kedua dan ketiga serta belum memainkan laga pekan ke-21.

Jika Arema FC dan Persib Bandung menang, maka Bhayangkara FC dipastikan akan tersingkir.

Berikut klasemen sementara BRI Liga 1:

Selain laga Persik Kediri vs Bhayangkara FC, tiga laga pekan ke-21 BRI Liga 1 lainnya akan berlangsung hari ini. Ketiganya adalah Madura United vs PSIS Semarang, Barito Putera vs PSM Makassar dan Arema FC vs Persipura Jayapura.

