Barcelona Dapatkan Aubameyang Secara Permanen, Ini Detail Negosiasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona dikabarkan mendapatkan Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal secara permanen, bukan dipinjamkan seperti kabar terdahulu. The Gunners disebut rela memutus kontrak si pemain yang tersisa hingga Juni 2023.

Negosiasi antara Barca dan Arsenal terjadi dalam beberapa hari terakhir. Barca mengalihkan perhatian kepada pesepakbola asal Gabon setelah upaya mereka mendatangkan Alvaro Morata terganjal syarat berat yang diajukan oleh Atletico Madrid.

Menurut media Spanyol Marca, Barca mengutus dua orang petingginya, Jordi Cruyff dan Mateu Alemany untuk bernegosiasi dengan Arsenal. Awalnya mereka hanya berminat untuk meminjam eks penyerang Borussia Dortmund itu hingga akhir musim ini. Negosiasi pun sempat alot karena Arsenal dan Barca tak sepakat soal porsi pembayaran gaji.

Aubameyang disebut mendapatkan gaji sebesar 350 ribu pound sterling atau sekitar Rp 6,7 miliar per pekan. Arsenal tak mau membayar sepeser pun dari nilai tersebut sementara Barca tak memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk memenuhinya.

Negosiasi pun berlanjut. Barca disebut berhasil membujuk Aubameyang untuk mendapatkan bayaran lebih kecil dari apa yang dia terima di Arsenal.

Di sisi lain, mereka juga bernegosiasi agar Arsenal mau melepas si pemain secara permanen. Syarat dari Barca itu diterima Arsenal yang tampaknya memang sudah tak menginginkan pesepakbola berusia 32 tahun itu lagi.

Jurnalis sepak bola ternama Eropa, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa Aubameyang berada di markas besar Barca. Dia telah menandatangani kontrak baru yang akan disusul dengan penyelesaian kontrak bersama Arsenal.

"Kontrak Pierre-Emerick Aubameyang telah ditandatangani dan kemudian juga di sisi Arsenal untuk mengakhiri kesepakatan yang berjalan saat ini," cuit Romano di media sosial Twitter.

Pierre-Emerick Aubameyang contracts have been signed and then also on Arsenal side to terminate current deal. #FCB

