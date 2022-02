Jadwal Serie A Liga Italia Pekan Ke-24: Inter vs AC Milan Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Serie A Liga Italia akan memasuki pekan ke-24. Ada derby Milan, Inter Milan vs AC Milan, yang akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Laga dua Milan itu akan berlangsung Ahad dinihari, 6 Februari, mulai 00.00 WIB. Derby della Madonnina kali ini berlangsung lebih menarik karena keduanya masih bersaing dalam perebutan gelar juara.

Inter Milan kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin dari 22 laga. AC Milan berada di posisi ketiga dengan 49 poin dari 23 laga.

Inter menang tiga kali dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim. Duel keduanya pada putaran pertama lalu berakhir 1-1.

Inter baru menang 2-1 atas Venezia, tapi sempat ditahan Ataltana 0-0 pada laga sebelumnya. Milan gagal menang dalam dua laga terakhirnya, termasuk ditahan Juventus 0-0 pada pekan sebelumnya.

Laga lain yang juga disiarkan RCTI pada pekan ini adalah Juventus vs Verona, pada Senin dinihari, mulai 02.45 WIB.

Juventus akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah ditahan Milan. Mereka kini berada di posisi ke-5 klasemen dengan 42 poin. Verona terus menang dalam dua laga terakhirnya dan berada di posisi ke-9 dengan 33 poin.

Juventus kemungkinan akan menurunkan sejumlah pemain barunya, termasuk Dusan Vlahovic. Namun, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, dan Alex Santos akan absen karena sakit dan cedera.

Jadwal Liga Italia lainnya pekan ini adalah Fiorentina vs Lazio, Venezia vs Napoli, dan Atalanta vs Cagliari.

Selanjutnya: Jadwal lengkap, siaran langsung dan klasemennya