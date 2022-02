Jadwal Liga Inggris Selasa 8 Februari: 3 Laga, Burnley vs MU Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-24 akan bergulir tengah pekan ini. Pada Selasa malam atau Rabu dinihari WIB, 8 Debruari 2022, akan hadir tiga pertandingan.

Inilah ketiga jadwal tersebut:

02:45 Newcastle United vs Everton

02:45 West Ham United vs Watford

03:00 Burnley vs Manchester United (SCTV).

Laga Newcastle United vs Everton akan jadi pertarungan untuk menghindari jerat degradasi. Newcastle masih terpuruk di zona degradasi (posisi ke-19) dengan nilai 15. Mereka tertinggal empat angka dari Everton, yang ada di posisi ke-16 dan kini ditangani Frank Lampard.

Dalam laga lain, West Ham United akan berusaha menjaga peluang dalam persaingan berebut tiket Liga Champions. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 37, hanya terpaut satu angka dari Manchester United yang ada di atasnya.

West Ham akan berusaha bangkit saat menjamu Watford. Mereka terus kalah dalam dua laga terakhirnya. Watford masih terpuruk di zona degradasi (18) dengan nilai 15.

Sementara itu, Manchester United akan berusaha menjaga tren positif saat berlaga di kandang Burnley. Tim asuhan Ralf Rangnick itu terus menang dalam dua laga terakhirnya dan kini berada di posisi empat besar.

Burnley masih terpuruk di dasar klasemen. Mereka mengemas nilai 13 setelah hanya menang sekali dalam 19 laga yang dijalaninya.

Selain tiga laga hari ini, Liga Inggris pekan ke-24 juga akan menampilkan pertandingan Manchester City vs Brentford, Tottenham vs Southampton, Liverpool vs Leicester, dan Wolves vs Arsenal. Chelsea tak bermain karena tengah mengikuti Piala Dunia Antarklub.

Selanjutnya: Jadwal selengkapnya dan Klasemen