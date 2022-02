Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ke-26 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-26. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Jumat hingga Ahad, 8-20 Februari 2022, tujuh di antaranya akan disiarkan langsung Indosiar.

Pada Jumat, 18 Februari, jadwal Persipura Jayapura vs Persib Bandung akan menjadi pembuka. Kedua tim akan sama-sama berjuang bangkit.

Persipura gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-16 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 22.

Persib Bandung juga baru ditahan PSIS Semarang 0-0. Tim asuhan Robert Alberts itu ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 47.

Pada hari sama juga ada laga Arema FC vs Madura United. Keduanya akan berlaga di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, mulai 20.45 WIB.

Kedua tim akan berusaha menjaga tren bagus. Arema FC baru menang dengan skor 2-0 dari Persita Tangerang. Sedangkan Madura United menang 1-0 saat berjumpa Persiraja Banda Aceh.

Saat ini Arema FC berada di puncak klasemen dengan raihan 52 poin. Madura United masih berada di posisi ke-11 dengan raihan 29 poin.

Pada hari berikutnya, Sabtu, 19 Februari, akan hadir laga Persija Jakarta melawan Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Kedua tim saat ini bersaing di papan tengah. Persik berada di posisi ke-9 klasemen dengan 30 poin. Tim asuhan Javier Roca ini tertinggal empat poin dari Persija yang berada di posisi ketujuh.

Selain laga Persija vs Persik, pada Sabtu juga ada Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya dan PSM Makassar vs Persita Tangerang.

Sementara itu, pada Ahad, 20 Februari, giliran laga PSS Sleman vs Borneo FC yang akan hadir. Selain itu ada pertandingan Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 dan PSIS Semarang vs Bali United.

