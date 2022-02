Klasemen Liga Italia Pekan ke-26 Setelah Juventus Ditahan Torino 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Torino dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-26 di Allianz Stadium, Turin, Sabtu dinihari, 19 Februari 2022.

Juventus unggul lebih dahulu dalam derby della Mole ini. Mereka meraih gol pada menit ke-13 lewat sundulan Matthijs de Ligt.

Keunggulan itu sirna di babak kedua. Torino membalas lewat gol kapten mereka, Andrea Belotti, pada menit ke-62.

Torino unggul tipis dalam penguasaan bola (55 persen). Namun, kedua tim imbang dalam tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (3 berbanding 3).

Juventus menderita hasil seri keduanya secara beruntun. Posisi mereka di empat besar pun terancam. Mereka mengemas nilai 47, hanya unggul 3 poin dari Atalanta di posisi kedua dan baru akan memainkan laga pekan ke-26 melawan Fiorentina Ahad dinihari.

Torino gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Mereka berada di peringkat ke-10 dengan 33 poin.

Susunan pemain

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, A. Sandro, Pellegrini (De Sciglio 46); Zakaria, Locatelli (Kean 74), Rabiot; Dybala (McKennie 54), Morata; Vlahovic (Arthur 74).

Pelatih: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovci-Savic; Djidji, Bremer (Buongiorno 89), Rodriguez; Singo (Ansaldi 80), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo (Pjaca 75); Belotti (Sanabria 79).

Pelatih: Ivan Juric.

Jadwal Liga Italia pekan ke-26 akan kembali berlangsung Sabtu malam ini. Dua di antara yang hadir adalah AS Roma vs Hellas Verona dan Salernitana vs AC Milan.

Selanjutnya: Hasil, Jadwal, dan Klasemen Liga Italia