Jadwal Liga Inggris Rabu 23 Februari: 3 Laga Tunda, Ada Aksi Liverpool dan Spurs

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Kamis dinihari 24 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian laga tunda. Malam ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji adalah Liverpool vs Leeds United. Pertandingan tunda pekan ke-19 ini akan berlangsung di Anfield mulai 02:45 WIB, dengan disiarkan Mola TV.

Liverpool membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara. The Reds kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 57, masih tertinggal enam angka dari Manchester City.

Leeds United akan berjuang bangkit di laga ini. Mereka gagal menang dalam empat laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 23.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Liverpool menang empat kali dan satu laga lain berakhir seri. Pada pertemuan putaran pertama lalu, Liverpool menang 3-0 di kandang Leeds United.

Pertandingan lainnya yang juga akan berlangsung malam ini adalah Burnley vs Tottenham Hotspurm yang merupakan laga tunda pekan ke-12.

Burnley menempati posisi ke-19 klasemen dengan nilai 17. Sedangkan Tottenham, yang baru bangkit dari kekalahan tiga beruntun dengan mengalahkan Manchester City 3-2 ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 39.

Selain kedua laga tersebut, malam ini juga ada pertandingan Watford vs Crystal Palace. Sedangkan pada Jumat dinihari ada laga Arsenal vs Wolves.

Jadwal Liga Inggris

(Live Mola TV)

Kamis, 24 Februari 2022

02:30 Burnley vs Tottenham Hotspur (laga tunda pekan 12)

02:30 Watford vs Crystal Palace (pekan 18)

02:45 Liverpool vs Leeds United (pekan 19)

Jumat, 25 Februari 2022

02:45 Arsenal vs Wolves (pekan 20)

Klasemen Liga Inggris



