Klasemen Liga Inggris Kamis Dinihari: Liverpool vs Leeds 6-0, Spurs Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Kamis dinihari, 24 Februari 2022, menampilkan tiga laga tunda. Liverpool menang besar, sedangkan Tottenham Hotspur kalah.

Liverpool berpesta gol saat menjamu Leeds United dalam laga tunda pekan ke-19 di Stadion Anfield. Mereka menang dengan skor 6-0.

Mohamed Salah dan Sadio Mane sama-sama memborong dua gol. Mo Salah mencetak gol pada menit ke-15 dan 35, keduanya dari titik penalti. Mane menjebol gawang lada pada menit ke-80 dan saat injury time. Gol The Reds lain diceploskan Joel Matip dan Virgil van Dijk (90+3).

Hasil ini membawa Liverpool mendekati pemimpin klasemen sementara Liga Inggris, Manchester City. Mereka mengemas nilai 60 dari 26 laga, hanya tertinggal tiga angka dari Man City.

Leeds United gagal menang dalam empat laga terakhirnya, termasuk tiga kali kalah. Mereka menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 23.

Dalam laga tunda pekan ke-12, Tottenham Hotspur takluk 0-1 di kandang Burnley. Mereka takluk karena gol Ben Mee pada menit ke-71.

Tottenham kembali kalah setelah pekan sebelumnya bangkit dengan mengalahkan Manchester City 3-2. Kini tim asuhan Antonio Conte itu menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 39.

Burnley meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Namun, mereka masih berkutat di zona degradasi, posisi ke-18, denga nilai 20.

Dalam laga lain, Crystal Palace berhasil menang 4-1 di kandang Watford.

Hasil Liga Inggris

Burnley vs Tottenham Hotspur 1-0

Watford vs Crystal Palace 1-4

Liverpool vs Leeds United 6-0.

Klasemen Liga Inggris

