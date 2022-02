Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, AC Milan dan Inter Milan Dapat Lawan Mudah

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-27 akan kembali diwarnai persaingan tiga tim papan atas: AC Milan, Inter Milan dan Napoli. Dou Milan mendapatkan lawan yang mudah sementara Napoli harus menghadapi Lazio.

AC Milan yang memuncaki klasemen dengan perolehan 56 angka hanya akan menghadapi Udinese yang berada di posisi ke-16. Meskipun demikian, Rossonerri tetap harus waspada karena pada pekan lalu mereka baru saja ditahan imbang oleh tim penghuni dasar klasemen, Salernitana.

Sementara Inter Milan akan melawat ke markas Genoa. Skuad asuhan Simone Inzaghi tengah dalam tren negatif setelah tak mampu meraih kemenangan pada tiga laga terakhir di semua kompetisi. Mereka sempat bermain imbang dengan Napoli kemudian kalah 0-2 dari Liverpool di Liga Champions dan menelan kekalahan dari Sassuolo dengan skor yang sama pekan lalu.

Inter Milan harus segera bangkit karena pada tengah pekan mendatang mereka akan menghadapi AC Milan pada semifinal Coppa Italia.

Napoli yang harus menghadapi Lazio juga sebenarnya tak dalam kondisi menggembirakan. Mereka harus saja disingkirkan oleh Barcelona dari Liga Europa setelah menelan kekalahan 2-4 pada laga kedua babak playoff 16 besar.

Terpuruknya tiga tim papan atas itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Juventus. Si Nyonya Tua berpeluang memangkas jarak karena pekan ini hanya akan menghadapi Empoli.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-27:

Sabtu, 26 Februari 2022

00:45 WIB - AC Milan vs Udinese - beIN Sports 3

03:00 WIB - Genoa vs Inter Milan - beIN Sports 3

21:00 WIB - Salernitana vs Bologna - beIN Sports 3

Ahad, 27 Februari 2022

00:00 WIB - Empoli vs Juventus - beIN Sports 3

02:45 WIB - Sassuolo vs Fiorentina - beIN Sports 3

18:30 WIB - Torino vs Cagliari - beIN Sports 3

21:00 WIB - Hellas Verona vs Venezia - beIN Sports 3

Senin, 28 Februari 2022

00:00 WIB - Spezia vs AS Roma - beIN Sports 3

02:45 WIB - Lazio vs Napoli - beIN Sports 3

Selasa, 1 Maret 2022

02.45 WIB - Atalanta vs Sampdoria

Menjelang akhir musim, seluruh pertandingan pada jadwal Liga Italia menjadi sangat menarik. Hal itu tak lepas dari persaingan AC Milan, Inter Milan dan Napoli di papan atas. Pasalnya AC Milan hanya memiliki keunggulan dua angka saja dari Inter dan Napoli. Juventus mengintai di posisi keempat dengan jarak sembilan angka dari Milan.

Baca: Jadwal Liga Inggris dan Final Piala Carabao Akhir Pekan Ini