Jadwal Liga Inggris dan Final Piala Carabao Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-27 akan diisi sejumlah laga menarik. Pimpinan klasemen Manchester City akan menghadapi tim yang kini ditangani mantan pemain mereka, Frank Lampard, Everton.

Lampard sebenarnya lebih dikenal sebagai pemain Chelsea, dia hanya pernah membela The Citizens selama satu musim. Itu pun statusnya sebagai pemain pinjaman dari New York City FC, klub yang berada dalam satu naungan dengan Manchester City.

Manchester City membutuhkan kemenangan untuk tetap berada di puncak klasemen. Kekalahan dari Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu membuat mereka kini hanya berjarak tiga angka dari Liverpool yang berada di posisi kedua.

Sementara Everton juga membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi. The Toffees kini menduduki peringkat ke-16 dengan perolehan 22 angka, berjarak dua angkaa saja dari Burnley yang berada di tepi zona degradasi.

Laga menarik lainnya akan tersaji antara Manchester United vs Watford. Skuad Setan Merah mengincar kemenangan ketiga secara beruntunnya di bawah asuhan Ralf Rangnick di Liga Inggris. Pada dua laga terakhir, mereka berhasil membungkam Brighton dan Leeds United.

Menghadapi Watford yang merupakan tim yang berada di zona degradasi, Cristiano Ronaldo cs dihantui kelelahan. Pasalnya mereka hanya memiliki waktu dua hari untuk beristirahat pasca bertanding di Liga Champions kontra Atletico Madrid.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-27:

Sabtu, 26 Februari 2022

03:00 WIB - Southampton vs Norwich City - MolaTV

19:30 WIB - Leeds United vs Tottenham - MolaTV

22:00 WIB - Brentford vs Newcastle - MolaTV

22:00 WIB - Brighton vs Aston Villa - MolaTV

22:00 WIB - Crystal Palace vs Burnley - MolaTV

22:00 WIB - Manchester United vs Watford - MolaTV

Ahad, 27 Februari 2022

00:30 WIB - Everton vs Manchester City - SCTV, MolaTV

21:00 WIB - West Ham vs Wolverhampton - MolaTV

Chelsea dan Liverpool tidak masuk dalam jadwal Liga Inggris pekan ke-27. Kedua tim akan melakoni laga final Piala Carabao pada Ahad mendatang. Berikut jadwalnya:

Ahad, 27 Februari 2022

23.30 WIB - Chelsea vs Liverpool - MolaTV

Jika berhasil menjuara Piala Carabao, Chelsea akan meraih trofi ketiganya musim ini. Sebelumnya skuad asuhan Thomas Tuchel telah meraih gelar juara Piala Super Eropa dan Piala Dunia Antarklub. Sementara bagi Liverpool, ini merupakan kesempatan pertama mereka meraih trofi musim ini.

