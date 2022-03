Jadwal Liga Inggris Pekan 28: Man City vs MU dan Burnley vs Chelsea Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris memasuki pekan ke-28. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, 5-8 Maret 2022.

Salah satu laga besar yang akan hadir adalah derby Manchester, Manchester City vs Manchester United. Pertandingannya akan digelar di Etihad Stadium, Ahad malam, mulai 23:30 WIB, dengan disiarkan langsung SCTV.

Menilik posisi saat ini, Manchester City berpeluang besar menjadi juara. Peluang Manchester United sangat kecil dan lebih realistis bila membidik finis di empat besar yang menjanjikan tiket Liga Champions.

Man City kini memimpin klasemen dengan nilai 66, unggul enam poin dari Liverpool. Man United di urutan keempat dengan poin 47, hanya unggul dua poin dari West Ham.

Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisinya. Pada pertemuan di putaran pertama Liga Inggris musim ini, Man City mengalahkan MU dengan skor 2-0 di Old Trafford.

Selain laga derby Manchester, laga lain yang juga disiarkan langsung SCTV adalah Burnley vs Chelsea. Pertandingannya akan berlangsung di Turf Moor Stadium, pada Sabtu malam, mulai 22.00 WIB.

Burnley gagal menang dalam laga terakhirnya. Mereka kini berada di posisi ke-18 klasemen Premier League dengan 21 poin. Chelsea terus menang dalam dua laga terakhirnya dan menempati posisi ketiga dengan nilai 55. The Blues masih punya peluang jara, meski cukup berat.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-28 lainnya antara lain Liverpool vs West Ham dan Watford vs Arsenal. Selain itu ada Leicester City vs Leeds United dan Tottenham Hotspurs vs Everton.

Selanjutnya: Jadwal lengkap dan Klasemen