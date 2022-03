Jadwal Bola Sabtu 12 Maret: MU, Liverpool, Bayern, Juventus, Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 13 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-29. Malam ini, laga Manchester United vs Tottenham Hotspur akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada pula jadwal Brighton vs Liverpool dan Brentford vs Burnley.

Liga Italia memasuki pekan ke-29. Malam nanti ada pertandingan Sampdoria vs Juventus yang disiarkan langsung RCTI. Selain itu ada pula laga AC Milan vs Empoli.

Liga Spanyol pekan ke-28 akan menampilkan laga Levante vs Espanyol, Granada vs Elche, Villarreal vs Celta Vigo, dan Getafe vs Valencia.

Sementara itu, BRI Liga 1 akan menampilkan satu laga pekan ke-30. PSIS Semarang akan melawan Bhayangkara FC dalam pertandingan yang disiarkan Indosiar.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 12 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-29, live Mola TV)

19.30 WIB: Brighton vs Liverpool

22.00 WIB: Brentford vs Burnley.

Liga Italia

(Pekan ke-29, live beIN Sport)

21.00 WIB: Salernitana vs Sassuolo

21.00 WIB: Spezia vs Cagliari.

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

20.00 WIB: Levante vs Espanyol (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Granada vs Elche (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-26, live Mola TV)

21:30 WIB: Freiburg vs Wolfsburg

21:30 WIB: Hoffenheim vs Bayern Munchen

21:30 WIB: Union Berlin vs VfB Stuttgart.

BRI Liga 1

(Pekan ke-30)

20.30 WIB: PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Ahad dinihari, 13 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-29, live Mola TV)

00.30 WIB: Manchester United vs Tottenham (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-29, live beIN Sport)

00.00 WIB: Sampdoria vs Juventus (RCTI)

02.45 WIB: AC Milan vs Empoli.

Liga Spanyol

(Pekan ke-28)

00.30 WIB: Villarreal vs Celta Vigo (beIN Sports 1)

03.00 WIB: Getafe vs Valencia (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-26, live Mola TV)

00.30 WIB: Munchengladbach vs Hertha Berlin.

Selanjutnya: Jadwal Bola Hari Berikutnya