Klasemen Liga Italia Pekan 29: AC Milan vs Empoli 1-0, Sampdoria vs Juventus 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-29 tersaji pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 13 Maret 2022. AC Milan dan Juventus sama-sama meraih kemenangan.

AC Milan berhasil mengalahkan Empoli dengan skor 1-0 di Stadion San Siro. Gol tunggal dalam laga ini dicetak bek muda Pierre Kalulu pada menit ke-19.

Berkat kemenangan ini, AC Milan berhasil menjauh dari kejaran Inter Milan yang baru akan memainkan pertandingan pada Senin malam. Saat ini, Rossoneri mengumpulkan 63 poin, unggul 5 poin dari Inter. Sementara Empoli tertahan di posisi ke-13 dengan nilai 32.

Dalam pertandingan lain, Juventus mengalahkan Sampdoria 3-1 di Stadion Luigi Ferraris.

Alvaro Morata memborong dua gol buat Juventus. Gol Juve lainnya tercipta dari bunuh diri Maya Yoshida. Sedangkan gol Sampodria dicetak Abdelamid Sabiri.

Kemenangan ini membuat Juventus makin memantapkan diri di posisi keempat klasemen dengan 56 poin dari 29 laga. Sampdoria masih berada di urutan ke-16 dengan 26 poin.

Lanjutan jadwal Liga Italia akan kembali berlanjut Ahad malam ini. Laga yang akan tesaji antara lain Udinese vs AS Roma dan Torino vs Inter Milan.

Liga Italia

(Pekan ke-29, live beIN Sport)

Sabtu, 12 Maret 2022

Salernitana vs Sassuolo 2-2

Spezia vs Cagliari 2-0

Sampdoria vs Juventus 1-3

AC Milan vs Empoli 1-0.

Ahad, 13 Maret 2022

18.30 WIB: Fiorentina vs Bologna

21.00 WIB: Verona vs Napoli.

Senin, 14 Maret 2022

00.00 WIB: Udinese vs AS Roma

00.00 WIB: Atalanta vs Genoa

02.45 WIB: Torino vs Inter Milan (RCTI).

Selasa, 15 Maret 2022

02.45 WIB: Lazio vs Venezia.

Klasemen Liga Italia

Baca Juga: Rekap Hasil Klasemen Liga Italia