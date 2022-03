Klasemen Liga Spanyol Pekan 28: Mallorca vs Real Madrid 0-3, Benzema Cetak 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid berhasil mengalahkan Real Mallorca dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-28 di Stadion Son Moix, Selasa dinihari, 15 Maret 2022.

Karim Benzema tampil menonjol dalam laga ini. Penyerang asal Prancis itu memborong dua gol, termasuk satu dari titik penalti, dan memberi satu assist.

Madrid membuka keunggulan pada menit ke-55. Umpan Benzema diteruskan Vinicius Jr menjadi gol.

Karim Benzema melengkapi assist-nya dengan pada menit ke-77 dan 82. Gol yang pertama dicetak dari titik penalti, sedangkan yang kedua dengan memanfaatkan umpan Marcelo.

Real Madrid, yang menguasai bola hingga 62 persen, meraih kemenangan keempatnya secara beruntun. Mereka kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 66, unggul 10 poin dari Sevilla di posisi kedua.

Real Mallorca menelan kekalahan kelima secara beruntun. Mereka ada di urutan ke-16 klasemen dengan nilai 26.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan ke-28:

Atletico Madrid vs Cadiz 2-1

Levante vs Espanyol 1-1

Granada vs Elche 0-1

Villarreal vs Celta Vigo 1-0

Getafe vs Valencia 0-0

Rayo Vallecano vs Sevilla 1-1

Real Betis vs Athletic Bilbao 1-0

Real Sociedad vs Deportivo Alaves 1-0

Barcelona vs Osasuna 4-0

Real Mallorca vs Real Madrid 0-3.

Klasemen Liga Spanyol



Baca Juga: Manchester City Ditahan Crystal Palace Tanpa Gol