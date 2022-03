Jadwal Bola Sabtu 19 Maret: Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 20 Maret 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan BRI Liga 1.

Liga Inggris akan menampilkan pertandingan pekan ke-30. Namun tak semua tim beraksi karena sebagian harus tampil di Piala FA. Malam ini akan hadir Aston Villa vs Arsenal.

Piala FA akan memasuki perempat final. Malam ini ada laga Middlesbrough vs Chelsea. Laga lainnya, termasuk Southampton vs Machester City baru akan berlangsung Ahad malam.

Liga Italia memasuki pekan ke-30. Malam ini ada laga Napoli vs Udinese yang disiarkan langsung RCTI. Selain itu ada laga Inter Milan vs Fiorentina dan Cagliari vs AC Milan.

Liga Spanyol pekan ke-29 menghadirkan Rayo Vallecano vs Atletico Madrid. Laga Besar Real Madrid vs Barcelona baru akan berlangsung Senin dinihari. Sedangkan Liga Jerman pekan ke-29 akan menyajikan laga Bayern Munchen vs Union Berlin yang disiarkan tvOne.

Dari dalam negeri, BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-32. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk Persebaya Surabaya vs Persib Bandung yang disiarkan langsung Indosiar.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 19 Maret 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-30)

19.30 WIB: Aston Villa vs Arsenal (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-30)

21.00 WIB: Napoli vs Udinese (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-29)

20.00 WIB: Deportivo Alaves vs Granada (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Elche vs Valencia (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-29)

21.30 WIB: Mainz 05 vs Arminia Bielefeld (Mola TV)

21.30 WIB: Stuttgart vs Augsburg (Mola TV)

21.30 WIB: Furth vs Freiburg (Mola TV)

21.30 WIB: Hertha Berlin vs Hoffenheim (Mola TV).

BRI Liga 1

(Pekan ke-32)

15:15 Persik Kediri vs PS Barito Putera (Vidio)

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Persikabo 1973 (Vidio)

20:30 Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Indosiar).

Ahad dinihari, 20 Maret 2022

Piala FA

(Pertempat final)

00.15 WIB: Middlesbrough vs Chelsea (beIN Sports 1).

Liga Italia

(Pekan ke-30)

00.00 WIB: Inter Milan vs Fiorentina (beIN Sports)

02.45 WIB: Cagliari vs AC Milan (beIN Sports).

Liga Spanyol

(Pekan ke-29)

00.30 WIB: Osasuna vs Levante (beIN Sports Connect)

03.00 WIB: Rayo Vallecano vs Atletico Madrid (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-29)

00.30 WIB: Bayern Munchen vs Union Berlin (tvOne dan Mola TV).