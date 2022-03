Jadwal BRI Liga 1 Ahad 20 Maret: 4 Laga, 2 Live di Indosiar Termasuk Arema

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-32 kembali akan hadir pada Ahad, 20 Maret 2022. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung hari ini, satu disiarkan O Channel dan dua oleh Indosiar.

Salah satu laga pertandingan akan ikut menentukan persaingan di papan bawah. Persipura Jayapura akan melawan PSS Sleman dengan hasrat menjaga asa untuk selamat dari jerat degradasi.

Persipura Jayapura vs PSS Sleman akan berlangsung di Stadion Kompyang Sujana, mulai 19.45 WIB. Laga ini akan disiarkan langsung O Channel.

Persipura masih ada di zona merah. Mereka menempati posisi ke-16 dengan nilai 27. Tim Mutara Hitam itu tertinggal lima angka dari Barito Putera yang ada di zona aman. Kesempatan selamat bagi Persipura masih ada karena Barito sudah bermain 32 kali.

PSS Sleman juga belum benar-benar selama dari ancaman degradasi. Tim itu menempati posisi ke-14 dengan nilai 33. Karena hanya unggul enam angka dari Persipura, dengan tiga laga tersisa mereka masih mungkin masuk ke zona degradasi.

Dalam empat pertemuan terakhir antara kedua tim, hasil seri selalu terjadi. Pada putaran pertama Liga 1 musim ini, skor 1-1 menjadi hasil akhir antara kedua tim.

Hari ini juga akan hadir laga Persela Lamingan vs Bhayangkara FC, mulai 18:15 WIB. Bagi Persela laga ini sudah tak bermakna, karena mereka sudah terdegradasi bersama Persiraja Banda Aceh. Tim itu memiliki nilai 21, sudah tertinggal 11 angka dari Barito di zona aman.

Bagi Bhayangkara FC, laga ini hanya jadi peluang memperbaiki peringkat. Mereka sudah tersisih dari persaingan perebutan gelar juara. Mereka ada di posisi keempat dengan nilai 59, tertinggal satu angka dari Persebaya Surabaya yang ada di atasnya.

Selain kedua laga itu, hari ini juga ada laga PSIS Semarang vs Persita Tangerang dan Arema FC vs Borneo FC.

Inilah jadwal Liga 1 selengkapnya Ahad hari ini:

15:15 PSIS Semarang vs Persita Tangerang (Vidio)

18:15 Persela Lamongan vs Bhayangkara FC (Indosiar)

19:45 Persipura Jayapura vs PSS Sleman (O Channel)

20:45 Arema FC vs Borneo FC (Indosiar).

