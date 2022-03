Hasil Bola Senin Dinihari 21 Maret: Liga Inggris, Piala FA, La Liga, Serie A

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Ahad hingga Senin dinihari, 20 Maret 2022, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan BRI Liga 1.

Inilah rangkumannya:

Liga Inggris

Hadir laga pekan ke-30. Leicester City dan Tottenham Hotspur sama-sama menang.

Leicester City mengalahkan Brentford 2-1 di King Power Stadium. Gol tim tuan rumah dicetak oleh Harvey Barnes dan James Madisson. Gol Brentford diceploskan Youane Wissa.

Kemenangan ini membawa Leicester naik ke tempat ke-10, dengan perolehan 36 poin dari 27 laga. Brentford tetap berada di posisi ke-15, dengan raihan 30 poin.

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur menang 3-1 atas West Ham United. Dua gol Spurs diborong Son Heung-Min dan satu gol lainnya dari bunuh diri Kurt Zouma. Sedangkan gol West Ham dicetak Said Benrahma.

Kemenangan ini membawa Tottenham naik ke posisi lima dengan 51 poin. West Ham tertahan pada urutan ketujuh dengan 48 poin.

Hasil lengkap:

Leicester City vs Brentford 2-1

Tottenham Hotspurs vs West Ham 3-1.

Piala FA

Hadir rangkaian laga perempat final. Manchester City dan Liverpool yang berlaga di kandang lawan sama-sama menang dan lolos. Keduanya akan berhadapan di babak semifinal.

Liverpool menang tipis 1-0 atas Nottingham Forest berkat gol Diogo Jota. Manchester City lolos dengan menekuk Southampton 4-1.

Hasil lengkap:

Crystal Palace vs Everton 4-0

Southampton vs Manchester City 1-4

Nottingham vs Liverpool 0-1.

Liga Italia

Pada pekan ke-30, Juventus menang 2-0 saat menjamu Salernitana. Paulo Dybala dan Dusan Vlahovic menjadi pencetak gol.

Tambahan tiga poin ini tidak mengubah posisi Juventus di tempat keempat, dengan perolehan 59 poin. Salernitana tetap terpuruk di dasar klasemen.

Dalam laga lain, AS Roma memenangi Derby della Capitale. Mereka menekuk Lazio 3-0. Tammy Abraham memborong dua gol dan satu gol lain dicetak Lorenzo Pellegrini.

Hasil ini membuat AS Roma naik ke urutan kelima klasemen dengan 51 poin. Lazio merosot ke peringkat keenam dengan 49 poin.

Hasil lengkap:

Venezia vs Sampdoria 0-2

Juventus vs Salernitana 2-0

Empoli vs Verona 1-1

Roma vs Lazio 3-0

Bologna vs Atalanta 0-1.

