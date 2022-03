Tekuk Australia 2-0, Jepang Lolos ke Putaran Final Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Jepang berhasil meraih tiket putaran final Piala Dunia 2022. Tiket ke Qatar mereka raih setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam pertandingan kualifikasi di Stadium Australia, Sydney, Kamis, 24 Maret 2022.

Bermain di kandang lawan, Timnas Jepang mampu tampil dominan. Mereka menguasai bola hingga 57 persen dan unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan, mencapai 7 berbanding 3.

Namun, mereka baru bisa unggul menjelang laga berakhir. Kaoru Mitomo memborong kedua gol Jepang pada menit ke-89 dan 90+4.

Kemenangan ini mampu mengantar Jepang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Mereka naik ke puncak klasemen Grup B dengan nilai 21, unggul dua angka dari Arab Saudi yang baru akan melawan Cina malam ini.

Dengan satu laga tersisa, Jepang sudah unggul enam angka dari Australia di posisi ketiga. Hasil ini juga sekaligus meloloskan Arab Saudi, yang sudah unggul empat angka dari Australia.

Adapun Australia masih berpeluang lolos ke putaran final karena sudah dipastikan lolos ke babak playoff. Mereka akan berhadapan dengan tim peringkat tiga Grup A untuk berebut tiket playoff antarzona melawan wakil dari Amerika Latin.

Hasil dan jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Kamis, 24 Maret 2022:

Australia vs Jepang 0-2

18:00 WIB - Korea Selatan vs Iran

19:00 WIB - Lebanon vs Suriah

19:00 WIB - Vietnam vs Oman

22:00 WIB - Cina vs Arab Saudi.

Klasemen Grup A

No Tim Main Gol Poin 1 Iran 8 11 22 2 Korea Selatan 8 9 20 3 UEA 8 0 9 4 Libanon 8 -3 6 5 Irak 8 -7 5 6 Suriah 8 -10 2

Klasemen Grup B

No Tim Main Gol Poin 1 Jepang 9 8 21 2 Arab Saudi 8 5 19 3 Australia 9 7 15 4 Oman 8 -2 8 5 Cina 8 -8 5 6 Vietnam 8 -10 3

Daftar tim yang lolos ke Piala Dunia 2022 dari Asia:

Iran Korea Selatan Jepang Arab Saudi.

