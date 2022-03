Daftar 20 Tim yang Sudah Lolos ke Putaran Final Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan tiket putaran final Piala Dunia 2022 memasuki fase akhir. Di sejumlah zona perebutan tiket ke akan berakhir pada pekan terakhir babak kualifikasi yang akan berlangsung pekan ini.

Dari 32 tiket yang diperebutkan, 20 di antaranya sudah terbagi. Satu tiket sudah diserahkan pada Qatar sebagai tuan rumah. Sebanyak 19 tiket juga sudah terdistribusi lewat babak kualifikasi.

Daftar Tim yang Lolos Putaran Final Piala Dunia 2022:

Tuan rumah (1): Qatar.

Tim zona Eropa (10): Jerman, Denmark, Prancis, Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia, Inggris, Swiss, dan Belanda.

Tim zona Conmebol (4): Brasil, Argentina, Ekuador, Uruguay.

Tim zona Asia (4): Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi.

Tim Zona Concacaf (1): Kanada.

Distribusi Tiket Setiap Konfederasi

Sejak awal badan sepak bola dunia (FIFA) sudah menetapkan jatah tiket tiap-tiap zona konfederasi. Alokasinya persis sama dengan Piala Dunia sebelumnya.

Begini rinciannya:

Asia (AFC): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Afrika (CAF): 5

Amerika Tengah dan Utara (Concacaf): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Amerika Latin (Conmebol): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Oseania (OFC): 0 (bisa 1, tergantung hasil playoff)

Eropa: 13

Tuan rumah: 1.

Jadwal Kualifikasi Berikutnya

Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 akan berlangsung secara maraton pada pekan ini. Beberapa zona menjalani laga terakhirnya, sedangkan di zona Eropa masih ada laga tertunda karena Ukraina meminta pengunduran. Masih ada 12 tiket putaran final yang akan diperebutkan.

Zona Eropa (final playoff)

Rabu, 30 Maret

01:45 Polandia vs Swedia

01:45 Portugal vs Makedonia Utara.

Zona Asia

Rabu, 29 Maret 2022

17:35 Jepang vs Vietnam

18:30 Iran vs Lebanon

20:45 Suriah vs Irak

20:45 Uni Emirat Arab vs Korea Selatan

23:00 Oman vs Cina.

Rabu, 30 Maret

01:00 Arab Saudi vs Australia.

Zona Conmebol

Rabu, 30 Maret

06:30 Bolivia vs Brasil

06:30 Cile vs Uruguay

06:30 Ekuador vs Argentina

06:30 Peru vs Paraguay

06:30 Venezuela vs Kolombia.

Zona Conacacaf

Kamis, 31 Maret 2022

08:05 Jamaika vs Honduras

08:05 Kosta Rika vs Amerika Serikat

08:05 Meksiko vs El Salvador

08:05 Panama vs Kanada.

Zona Afrika

Rabu, 30 Maret

00:00 Nigeria vs Ghana

00:00 Senegal vs Mesir

02:30 Aljazair vs Kamerun

02:30 Maroko vs Kongo

02:30 Tunisia vs Mali.