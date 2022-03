Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Concacaf: Meksiko dan AS Lolos ke Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Meksiko dan Amerika Serikat lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 dari zona Conacacaf, menyusul Kanada. Sedangkan Kosta Rika merebut tiket playoff setelah memenangi laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Timnas Meksiko melaju setelah menang 2-0 saat menjamu El Salvador Kamis pagi, 31 Maret 2022. Gol kemenangan mereka dicetak Carlos Antuna dan dari penalti Raul Jimenez.

Meksiko finis di posisi kedua klasemen dengan nilai nilai 28, kalah selisih gol dari Kanada yang ada di puncak klasemen. Kanada sudah lolos pada matchday sebelumnya.

Timnas Amerika Serikat juga lolos ke Qatar meski menelan kekalahan dalam laga ke-14. Mereka takluk 0-2 di kandang Kosta Rika, karena kebobolan oleh gol Pablo Vargas dan Anthony Contreras.

Amerika finis ketiga atau merebut tiket langsung putaran final terakhir dari zona Concacaf. Mereka mengemas nilai 25, tertinggal tiga angka dari dua tim di atasnya.

Bagi Kosta Rika, kemenangan atas AS belum cukup mengubah posisi dari urutan keempat klasemen. Mereka harus puas dengan tiket playoff. Tim ini akan berebut tiket putaran final dengan Selandia baru yang mewakili zona Oseania.

Hasil selengkapnya

Jamaika vs Honduras 2-1

Kosta Rika vs Amerika Serikat 2-0

Meksiko vs El Salvador 2-0

Panama vs Kanada 1-0.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conacacaf

No Tim Main Poin 1 Kanada 14 28 2 Meksiko 14 28 3 AS 14 25 4 Kosta Rika 14 25 5 Panama 14 21 6 Jamaika 14 11 7 El Salvador 14 10 8 Honduras 14 4

Jadwal berikutnya:

Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 antarzona antara Kosta Rika dan Selandia Baru akan berlangsung 13 atau 14 Juni mendatang.

