Jadwal Liga Inggris Pekan 31 Live di SCTV: MU vs Leicester, Spurs vs Newcastle

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-31. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, 2-5 April 2022.

Pekan ini ada dua pertandingan yang disiarkan langsung SCTV. Keduanya adalah Manchester United vs Leicester City yang akan berlangsung pada Sabtu malam, 2 April, dan Tottenham Hotspur vs Newcastle United pada Ahad malam.

Manchester United dan Leicester City akan sama-sama berusaha menjaga kebangkitan saat bertemu di Old Trafford. MU kini ada di posis keenam klasemen dengan nilai 50, tertinggal 4 angka dari Arsenal di posisi keempat. Leicester ada di urutan ke-10 dengan nilai 36.

Man United kalah dengan skor 1-0 melawan Atletico Madrid pada laga terakhir sebelum jeda internasional. Leicester baru menang 2-1 atas Brentford pada laga terakhirnya.

Menilik posisi dan performa, MU lebih diunggulkan untuk menang. Namun, rekor pertemuan kedua tim justru memihak Leicester, yang memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir. MU hanya mampu menang sekali.

Sementara itu, Tottenham Hotspur dan Newcastle United yang akan bertemu berada dalam kondisi yang berkebalikan. Tottenham menang pada dua laga terakhir. Sedangkan, Newcastle baru menelan dua kekalahan beruntun.

Tottenham ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 51. Sedangkan Newcastle di urutan ke-14 dengan nilai 31.

Selain kedua laga di atas, jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan menghadirkan laga Liverpool vs Watford, Burnley vs Manchester City, Chelsea vs Brentford, dan Crystal Palace vs Arsenal.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-31 , Live Mola TV)

Sabtu, 2 April 2022

18.30 WIB: Liverpool vs Watford

21.00 WIB: Burnley vs Manchester City

21.00 WIB: Chelsea vs Brentford

21.00 WIB: Brighton Hove & Albion vs Norwich City

21.00 WIB: Leeds United vs Southampton

21.00 WIB: Wolverhampton vs Aston Villa

23.30 WIB: Manchester United vs Leicester City (SCTV).

Ahad, 3 April 2022

20.00 WIB: West Ham vs Everton

22.30 WIB: Tottenham vs Newcastle United (SCTV).

Selasa, 5 April 2022

02.00 WIB: Crystal Palace vs Arsenal.

Klasemen Liga Inggris



Baca Juga: Taisei Marukawa Hengkang dari Persebaya, Aji Santoso: Biasa Saja