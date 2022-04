Persib Bandung Dapatkan Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung resmi mendatangkan dua pemain Timnas Indonesia, yakni Ricky Kambuaya dan Rachmat Irianto. Keduanya sebelumnya bermain untuk Persebaya Surabaya.

Kedua pemain tersebut diperkenalkan melalui laman resmi sosial media Persib, Rabu, 6 April 2022. Dalam video perkenalan itu, Rachmat dan Ricky tampil secara animasi bersama-sama akan berkostum Pangeran Biru untuk Liga 1 2022.

Dalam caption unggahan video animasi tersebut, Persib menyambut dua pemain Persebaya Surabaya dengan mengucapkan selamat datang menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Sunda.

"It's official now! Wilujeng Sumping Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya," tulis Persib.





Transfer Ricky Kambuaya dan Rachmat Irianto ke Persib tersebut menjawab rumor yang sebelumnya sudah ramai diperbincangkan. Kedua pemain dikabarkan akan meninggalkan Persebaya untuk pindah ke Persib.

Ricky Kambuaya adalah gelandang serang kelahiran Sorong, 5 Mei 1996 yang bergabung dengan Persebaya sejak Januari 2020 setelah sebelumnya memperkuat PSS Sleman.

Di Persebaya, permainan Ricky berkembang pesat hingga dilirik Shin Tae-yong untuk berkostum Timnas Indonesia. Nama Ricky Kambuaya menyita perhatian penggemar sepak bola Tanah Air saat tampil impresif pada Piala AFF 2020 di Singapura.

Sementara itu, Rachmat Irianto adalah pemain asli Surabaya jebolan kompetisi internal Persebaya yang ditempa di Klub Indonesia Muda sebelum masuk skuad Persebaya senior di usia 17 tahun pada 2017.

Pemain kelahiran 3 September 1999 itu kemudian masuk Timnas Indonesia U-19 arahan Indra Sjafri. Bahkan, putra dari legenda sepak bola Indonesia, Bejo Sugiantoro itu ditunjuk sebagai kapten dalam Piala AFF U-19 2017 di Myanmar.

Seperti Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto juga merupakan bagian dari pasukan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020.

