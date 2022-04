Hasil Uji Coba Timnas U-19 Indonesia Kamis: Menang 2-1 vs Universitas Kyungil

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia meraih kemenangan ketiga dalam rangkaian uji coba di Korea Selatan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu mengalahkan Universitas Kyungil dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Auxiliary Mini Stadium, Daegu.

Timnas U-19 unggul satu gol pada babak pertama. Arsa Ramadan Ahmad mencetak gol pada menit ke-38.

Pada babak kedua, kedua tim sama-sama mencetak satu gol. Timnas U-19 mendapat gol tambahan dari penalti Rabbani Tasnim Siddiq pada menit ke-81. Kyungil mencetak gol di masa injury time lewat Gyeong Il Uni.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Timnas U-19 dalam tujuh uji coba yang dijalaninya. Kemarin, tim yang dipersiapkan ke Piala Dunia U-20 ini mengalahkan Pohang Steelers 2-0. Kemenangan lainnya diraih atas Universitas Daegu, juga dengan skor 2-1.

Timnas juga meraih satu hasil seri, atas Gimcheon dengan skor 2-2. Dalam tiga lainnya tim Garuda Nusantara kalah, yakni saat melawna Universitas Yeungnam (1-5) dan Timnas Korea Selatan U-19 (0-7 dan 1-5).

Hasil dan jadwal pertandingan uji coba Timnas U-19 Indonesia di Korea Selatan:

22 Maret 2022: vs Universitas Yeungnam: kalah 1-5.

25 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: 0-7.

27 Maret 2022: vs Universitas Daegu: menang 2-1.

29 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: kalah 1-5.

5 April 2022: vs tim Gimcheon U-18: seri 2-2.

6 April 2022: vs tim Pohang Steelers FC: menang 2-0.

7 April 2022: vs Universitas Kyungil: menang 2-1.

9 April 2022: vs Pohang.

13 April 2022: vs Daegu FC.

Baca Juga: Persebaya Umumkan Rekrutan Pertama untuk Liga 1 Musim Depan