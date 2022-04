Viral Rencana FIFA Ubah Durasi Pertandingan Piala Dunia 2022, Begini Faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini sempat viral kabar soal rencana badan sepak bola dunia (FIFA) untuk memperpanjang durasi pertandingan di Piala Dunia 2022 dari 90 menit menjadi 100 menit. Benarkah ada rencana itu?

Kabar itu memang sempat dihembuskan sejumlah media dunia, pada pekan ini. Rabu lalu, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, memang menginginkan perpanjangan durasi pertandingan itu.

Gagasannya itu tak lepas dari hasil penelitian Badan Peneliti Sepak Bola CIES yang menyebutkan bahwa rata-rata bola dimainkan secara efektif di laga Liga Champions adalah 60,2 persen dari satu pertandingan. Waktu terbuang di antara pelanggaran dan karena cedera pemain menjadi penyebabnya.

Kabar soal rencana mengubah durasi laga itu sempat rampai disambut media-media lain, juga viral di media sosial. Tapi, FIFA segera membantahnya. Cuitan salah satu akun resmi FIFA, @fifamedia, menyatakan pada 7 April lalu:

"Menyusul beberapa laporan dan rumor yang tersebar hari ini, FIFA ingin mengklarifikasi bahwa tidak akan ada perubahan aturan mengenai durasi pertandingan sepak bola untuk Piala Dunia FIFA Qatar 2022 atau kompetisi lainnya."

FIFA Statement

Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™ or any other competition.