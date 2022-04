Jadwal Bola Sabtu 9 April: MU, Chelsea, Arsenal, Madrid, Atletico, Inter, Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 10 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-32. Malam ini ada laga Aston Villa vs Tottenham Hotspurs yang disiarkan langsung SCTV.

Tottenham Hotspur akan berusaha menjaga tren positif setelah menang dalam tiga laga terakhirnya. Kini mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 54, unggul selisih gol dari Arsenal. Aston Villa, yang terus kalah dalam tiga laga, berada di posisi ke-11 dengan nilai 36.

Jadwal Liga Inggris hari ini juga menampilkan laga Everton vs Manchester United, Southampton vs Chelsea, dan Arsenal vs Brighton.

Liga Italia akan memasuki pekan ke-32. Sabtu malam ini ada laga Inter Milan vs Hellas Verona yang akan disiarkan live di RCTI. Selain itu ada jadwal Empoli vs Spezia dan Cagliari vs Juventus.

Liga Spanyol pekan ke-31 akan menyajikan aksi dua tim Madrid. Atletico Madrid menyambangi Mallorca, sedangkan Real Madrid menjamu Getafe.

Liga Jerman menghadirkan laga Bayern Munchen vs Augsburg. Sedangkan Clermont vs PSG akan hadir di Liga Prancis.

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 9 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-32, live Mola TV)

18.30 WIB: Everton vs Manchester United

21.00 WIB: Southampton vs Chelsea

21.00 WIB: Arsenal vs Brighton

21.00 WIB: Watford vs Leeds United

23.30 WIB: Aston Villa vs Tottenham Hotspurs (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport)

20.00 WIB: Empoli vs Spezia

23.00 WIB: Inter Milan vs Hellas Verona (RCTI ).

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport)

19.00 WIB: Cadiz vs Real Betis

21.15 WIB: Real Mallorca vs Atletico Madrid

23.30 WIB: Villarreal vs Athletic Bilbao.

Liga Jerman

(Pekan ke-29, live Mola TV)

20.30 WIB: Bayern Munchen vs Augsburg

20.30 WIB: Furth vs Borussia Monchengladbach

20.30 WIB: Koln vs Mainz 05

20.30 WIB: Wolfsburg vs Arminia Bielefeld

23.30 WIB: Hertha Berlin vs Union Berlin.

Ahad dinihari, 10 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport)

01.45 WIB: Cagliari vs Juventus.

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport)

02.00 WIB: Real Madrid vs Getafe.

Liga Prancis

(Pekan ke-31)

02.00 WIB: Clermont vs PSG (RCTI+)