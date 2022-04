Klasemen Liga Italia Pekan 32: Inter vs Verona 2-0, Cagliari vs Juventus 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 10 April 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-32. Inter Milan dan Juventus sama-sama menang.

Inter Milan menang 2-0 atas Hellas Verona di San Siro, Milan. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Nicolo Barella dan Edin Dzeko.

Hasil ini memastikan Inter menjaga tren kemenangannya setelah pekan lalu mengalahkan Juventus 1-0. Kini mereka Inter menduduki urutan kedua klasemen dengan 66 poin dari 31 pertandingan, tertinggal satu angka dari AC Milan. Verona urutan kesembilan dengan 45 poin.

Dalam laga lain, Juventus menang 2-1 di kandang Caglirari. Mereka sempat keboboan oleh gol Joao Pedro, tapi berbalik unggul lewat gol Matthijs de Ligt dan Dusan Vlahovic.

Juventus tetap di posisi keempat klasemen dengan nilai 62. Cagliari ada di urutan ke-17 dengan nilai 25.

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport)

Sabtu, 9 April 2022

Empoli vs Spezia 0-0

Inter Milan vs Hellas Verona 2-0

Cagliari vs Juventus 1-2

Ahad, 10 April 2022

17.30 WIB: Genoa vs Lazio

20.00 WIB: Napoli vs Fiorentina

20.00 WIB: Sassuolo vs Atalanta

20.00 WIB: Venezia vs Udinese

23.00 WIB: AS Roma vs Salernitana.

Senin, 11 April 2022

01.45 WIB: Torino vs AC Milan (MNCTV)

Selasa, 12 April 2022

01.45 WIB: Bologna vs Sampdoria.

Klasemen Liga Italia



