Timnas U-19 Kalah 1-5 Lawan Pohang Steelers FC, Ini Kata Marselino Ferdinan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia kalah menghadapi tim senior Pohang Steelers FC 1-5 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Gyeongsan, Daegu, Korea Selatan, Sabtu, 9 April 2022.

Satu-satunya gol dari Timnas U-19 dicetak oleh Marselino Ferdinan. Pemain Persebaya Surabaya, 17 tahun ini, mengatakan pertandingan menghadapi Pohang Steelers FC adalah laga yang cukup sulit.

"Kami memang kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama karena banyak tekanan ke pertahanan kami," kata Marselino Ferdinan dikutip dari laman resmi PSSI.

"Di babak kedua, kami mulai bisa beradaptasi, dan tenang dalam memainkan permainan sepak bola kami."

Meski demikian, pemain jebolan akademi Persebaya itu tetap merasa bangga dengan satu gol yang berhasil dia cetak dalam laga itu.

"Tentu bangga dan senang bisa cetak gol melawan tim sekelas Pohang. Kami akan lebih baik lagi ke depan nanti," kata Marselino.

Timnas U-19 saat ini sedang berada menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan sebagai rangkaian dalam persiapan menuju Piala Dunia U-20. Marselino Ferdinan dan rekan-rekannya akan menghadapi satu lagi laga uji coba melawan Daegu FC pada Rabu, 13 April, sebelum kembali ke Indonesia.

Hasil dan jadwal pertandingan uji coba Timnas U-19 Indonesia di Korea Selatan:



22 Maret 2022: vs Universitas Yeungnam: kalah 1-5.

25 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: 0-7.

27 Maret 2022: vs Universitas Daegu: menang 2-1.

29 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: kalah 1-5.

5 April 2022: vs tim Gimcheon U-18: seri 2-2.

6 April 2022: vs tim Pohang Steelers FC: menang 2-0.

7 April 2022: vs Universitas Kyungil: menang 2-1.

9 April 2022: vs Pohang Steelers FC: kalah 1-5.

13 April 2022, melawan Daegu FC.



PSSI

