Jadwal Bola Ahad 10 April: Man City vs Liverpool, Juga Ada Barca dan Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 11 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-32. Malam ini ada laga besar Manchester City vs Liverpool yang akan disiarkan langsung SCTV.

Laga ini ibarat final perebutan gelar juara musim ini. Manchester City kini menempati puncak klasemen dengan nilai 73, hanya unggul satu angka dari Liverpool di posisi kedua. Pemenang pertandingan akan sangat berpeluang menjadi juara.

Selain laga Man City vs Liverpool, jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan laga Leicester City vs Crystal Palace, Norwich City vs Burnley, dan Brentford vs West Ham.

Liga Italia memasuki pekan ke-32. Malam ini ada laga AS Roma vs Salernitana dan Torino vs AC Milan.

Liga Spanyol pekan ke-31 akan menyajikan laga Levante vs Barcelona. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan Eintracht Frankfurt vs Freiburg yang disiarkan tvOne.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Ahad, 10 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-32, live Mola TV)

20.00 WIB: Leicester City vs Crystal Palace

20.00 WIB: Norwich City vs Burnley

20.00 WIB: Brentford vs West Ham

22.30 WIB: Manchester City vs Liverpool (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport)

17.30 WIB: Genoa vs Lazio

20.00 WIB: Napoli vs Fiorentina

20.00 WIB: Sassuolo vs Atalanta

20.00 WIB: Venezia vs Udinese

23.00 WIB: AS Roma vs Salernitana.

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport)

19.00 WIB: Osasuna vs Deportivo Alaves

21.15 WIB: Espanyol vs Celta Vigo

23.30 WIB: Elche vs Real Sociedad.

Liga Jerman

(Pekan ke-29, live Mola TV)

20.30 WIB: Bochum vs Bayer Leverkusen

22.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Freiburg (tvOne)

Senin dinihari, 11 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport)

01.45 WIB: Torino vs AC Milan (MNCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport)

02.00 WIB: Levante vs Barcelona.

Liga Jerman

(Pekan ke-29, live Mola TV)

00.30 WIB: RB Leipzig vs Hoffenheim.

