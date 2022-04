Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 32: Barcelona Dikalahkan Cadiz 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona mendapat pukulan kedua secara beruntun. Setelah kandas di Liga Europa, mereka juga takluk 0-1 saat menjamu Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-32 di Camp Nou, Selasa dinihari, 19 April 2022.

Gol Lucas Perez jadi pembeda dalam laga ini. Pemain Spanyol berusia 33 tahun ini mencetak gol pertamanya musim ini pada menit ke-48, setelah memanfaatkan bola rebound.

Barcelona sebenarnya mendominasi pertandingan. Mereka menguasai bola hingga 75 persen. Merka juga unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (6 berbanding 4). Namun, efektivitas di depan gawang menjadi masalah utama mereka dalam laga ini.

Hasil ini menjadi kekalahan kedua yang diderita Barcelona secara beruntun di semua kompetisi. Pada Kamis lalu, mereka juga kalah 2-3 dari Eintracht Frankfurt sehingga tersingkir dari babak perempat final Liga Europa.

Kini, kekalahan dari Cadiz ini membuat peluang mereka untuk mengejar Real Madrid dalam perebutan gelar juara kian mengecil. Tim asuhan Xavi Hernandez ini tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 60 dari 31 laga, tertinggal 15 poin dari Madrid yang sudah bermain 32 kali.

Bagi Cadiz kemenangan ini menjadi kebangkitan setelah gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi ke-16 dengan nilai 31.

Pada pekan ini, Real Madrid mampu menang 3-2 atas Sevilla. Pada pekan berikutnya, Barcelona akan menyambangi Real Sociedad, sedangkan Madrid akan mendatangi markas Osasuna.

Rekap Hasil Liga Spanyol

(Pekan ke-32)

Sabtu, 16 April 2022

Real Sociedad vs Real Betis 0-0

Elche vs Real Mallorca 3-0

Alaves vs Rayo Vallecano 1-0

Valencia vs Osasuna 1-2

Getafe vs Villarreal 1-2.

Minggu, 17 April 2022

Granada vs Levante 1-4

Atletico Madrid vs Espanyol 2-1

Athletic Bilbao vs Celta Vigo 0-2

Sevilla vs Real Madrid 2-3.

Selasa, 19 April 2022

Barcelona vs Cadiz 0-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 32 66-28 75 2 Barcelona 31 60-32 60 3 Sevilla 32 46-25 60 4 Atletico Madrid 32 59-39 60 5 Real Betis 32 56-37 57 6 Real Sociedad 32 32-30 55 7 Villarreal 32 51-31 49 8 Athletic Club 32 36-32 45 9 Osasuna 32 33-41 44 10 Valencia 32 44-46 42 11 Celta Vigo 32 36-35 39 12 Espanyol 32 37-44 39 13 Elche 32 35-44 35 14 Vallecano 31 32-38 34 15 Getafe 32 29-37 32 16 Cadiz 32 27-43 31 17 Granada 32 35-56 29 18 Mallorca 32 27-52 29 19 Levante 32 39-62 25 20 Alavés 32 25-53 25

