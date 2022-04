Hasil Liga Italia Pekan Ke-33: Napoli vs AS Roma 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Napoli vs AS Roma hadir pada pekan ke-33 Liga Italia di Stadio Diego Armando Maradona, Selasa dinihari, 19 April 2022. Laga ini berakhir imbang 1-1.



Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Lorenzo Insigne. AS Roma lalu menyamakan kedudukan melalui gol Stephan El-Shaarawy di penghujung laga.

Hasil ini jadi kerugian besar buat Napoli yang bersaing untuk Scudetto. Mereka tertahan di urutan tiga dengan 67 poin dari 33 pertandingan, empat poin di belakang AC Milan dan dua poin dari Inter Milan di posisi 1-2.

Sementara Roma berada di posisi lima dengan 58 poin.

Napoli berupaya mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola sejak pertandingan dimulai.mula dan AS Roma merespons dengan memainkan pressing agresif.

Baru sembilan menit, Napoli mendapatkan penalti setelah wasit, dengan bantuan VAR, menilai bahwa Hiriving Lazano dilanggar oleh Roger Ibanez.

Lorenzo Insigne maju sebagai penendang dan sukses menaklukkan Rui Patricio, meski arah bola sempat terbacar. Skor 1-0 untuk I Partenopei.

Napoli kembali menekan dan menciptakan kemelut di kotak penalti Roma. Sepakan Victor Osimhen diblok, tetapi bola muntah coba disambar Lozano yang masih bisa ditepis dengan mudah oleh Patricio.

Roma beberapa kali mencoba melancarkan serangan cepat dengan mengandalkan Nicolo Zaniolo. Namun, upaya ini mudah dipatahkan oleh para pemain Napoli.

Roma mengancam lewat tendangan bebas Lorenzo Pellegrini dari sisi kiri ke ke kotak penalti. Osimhen coba menghalau bola, tetapi justru membuatnya mengarah ke gawang sendiri dan mengenai mistar sebelum keluar lapangan.

Menjelang babak pertama berakhir, tim tamu memiliki peluang lewat Nicola Zalewski dari sisi kiri. Dia bergerak memotong ke tengah dan melepaskan tembakan, yang masih meluncur terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Napoli, Alex Meret. Babak pertama berakhir dengna skor 0-0.

Roma memulai babak kedua dengan lebih baik. Pada menit ke-58, Pellegrini melepaskan sepakan yang masih bisa diamankan oleh kiper.

Tiga menit berselang, Roma membuang peluang berharga setelah sundulan Tammy Abraham, yang menyambut umpan Rick Karsdorp dari kanan, masih mudah diamankan Meret.

Pada menit ke-66, skuat Jose Mourinho mendapatkan peluang lain. Kali ini sundulan Gianluca Mancini melenceng tipis ke kanan gawang.

Tidak lama berselang. Umpan silang dari kiri mengarah ke Pellegrini, tetapi dia kalah cepat dari Mario Rui yang langsung mengamankan bola.

Napoli merespons. Tembakan Piotr Zielinski melebar tipis ke kiri gawang, lalu peluang Eljif Elmas diamankan oleh Patricio.

Roma meminta penalti saat Zaniolo terjatuh usai menerima ganjalan dari Meret. Namun, wasit dan VAR bergeming. Bangku cadangan Roma bereaksi hingga membuat wasit mengusir kiper cadangan Daniel Fuzato.

Napoli mengancam dari serangan balik pada menit ke-80. Tusukan Osimhen diakhiri dengan tembakan yang berakhir melebar ke kanan gawang.

Roma menyamakan skor beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Menyerang dari kanan, bola dioper ke Felix Afena Gyan, tetapi dibiarkan untuk Abraham.

Abraham yang terkawal meneruskannya ke El Shaarawy di belakangnya. Dia tanpa berlama-lama menyambar bola ke arah pojok kiri bawah gawang.

Laga berakhir tanpa gol tambahan dan kedua tim harus berbagi satu poin.

Susunan Pemain:



Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (Zielinski 57'), Fabian Ruiz (Demme 68'); Lozano (Elmas 68'), Osimhen (Mertens 83'), Insigne (Jesus 82')

AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (Perez 84'), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira (Veretout 75'), Cristante, Zalewski (El Shaarawy 75'); Pellegrini; Zaniolo (Afena Gyan 86'), Abraham.

