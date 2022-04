Jadwal Bola Kamis 21 April: Southampton, Sevilla, Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat dinihari, 21 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir satu laga tunda pekan ke-30. Burnley akan menjamu Southampton.

Burnley akan berusaha bangkit setelah terus gagal menang dalam laga terakhirnya. Tim ini masih terpuruk di zona degradasi (posisi 18) dengan nilai 25.

Southampton akan berusaha menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang 1-0 atas Arsenal. Mereka menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 29.

Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga pekan ke-33. Malam ini ada aksi Barcelona dan Sevilla di laga berbeda.

Barcelona akan menyambangi Real Sociedad. Barca harus menang untuk menunda perayaan juara Real Madrid.

Kini Real Madrid memuncaki klasemen dengan nilai 78 dari 33 laga. Barcelona di posisi ketiga dengan nilai 60 dari 31 laga. Dengan posisi saat ini, Madrid masih membutuhkan empat poin untuk menjadi juara. Bila malam ini kalah, maka El Real hanya akan membutuhkan satu poin lagi.

Dalam laga lain, Sevilla akan menyambangi markas Levante. Sevilla, yang baru dikalahkan Real Madrid, akan berusah menjaga posisinya di urutan keempat klasemen. Mereka kini mengemas nilai 60, sama dengan Barcelona di atasnya dan hanya unggul tiga poin dari Real Betis.

Sevilla lebih diunggulkan untuk menang. Lawannya, Levante, ada di posisi ke-19 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 25.

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 22 April 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-33, live Bein Sport)

00:00 Espanyol vs Vallecano

00:00 Levante vs Sevilla

01:00 Cadiz vs Ath Bilbao

02:30 Real Sociedad vs Barcelona.

Liga Inggris

(Laga tunda pekan 30, live Mola TV)

01.45 Burnley vs Southampton.

Baca Juga: PSG Hanya Membutuhkan Satu Poin untuk Juara