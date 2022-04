Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-34: Sassuolo vs Juventus 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Selasa dinihari, 25 April 2022, menampilkan laga Sassuolo vs Juventus. Pertandingan pekan ke-34 ini berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Juve.

Sassuolo memulai dengan baik dalam laga kandangnya di Mapei Stadium itu. Mereka mencetak gol pada menit ke-39 lewat Giacomo Raspadori.

Tak berselang lama, Juventus mampu menyamakan kedudukan. Pada menit ke-45, Paulo Dybala menjebol gawang Sassuolo setelah meneruskan umpan Denis Zakaria.

Juventus akhirnya mampu unggul berkat gol Moise Kean pada menit ke-88. Gol ini tercipta berkat assist Alex Sandro.

Juventus kalah dalam penguasaan bola (37 persen), juga dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (5 berbanding 7). Namun, para pemain Si Nyonya Tua lebih efektif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang dimilikinya.

Hasil ini jadi peningkatan bagi Juventus, yang dalam laga sebelumnya ditahan Bologna 1-1. Mereka tetap di posisi keempat klasemen dengan nilai 66, unggul delapan poin dari AS Roma dan tertinggal satu angka dari Napoli.

Sassuolo menelan kekalahan keduanya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-10 dengan nilai 46.

Laga Sassuolo vs Juventus ini menjadi akhir dari rangkaian laga pekan ke-34. Sebelumnya, Inter Milan mengalahkan AS Roma 3-1 dan AC Milan menekuk Lazio 2-1. Adapun Napoli keok di kandang Empoli.

Rekap hasil Liga Italia pekan ke-34:

Sabtu, 23 April 2022

Venezia vs Atalanta 1-3

Torino vs Spezia 2-1

Inter Milan vs AS Roma 3-1

Hellas Verona vs Sampdoria 1-1.

Ahad, 24 April 2022

Salernitana vs Fiorentina 2-1

Empoli vs Napoli 3-2

Bologna vs Udinese 2-2

Genoa vs Cagliari 1-0

Lazio vs AC Milan 1-2.

Selasa, 26 April 2022

Sassuolo vs Juventus 1-2.

Klasemen Liga Italia



