Klasemen Liga Italia Pekan 36: Inter Milan vs Empoli 4-2, Juventus Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-36 sudah berlangsung sejak Jumat malam, 6 Mei 2022. Inter Milan menang, sedangkan Juventus kalah.

Inilah ringkasannya:

Inter Milan vs Empoli, Skor 4-2

Inter Milan menang 4-2 saat menjamu Empoli di Giuseppe Meazza, Jumat malam. Kemenangan itu diraih dengan susah payah karena Nerazzurri sempat dua kali kebobolan lebih dahulu, lewat gol Andrea Pinamonti (menit 5) dan Kristian Asllani (28).

Inter baru bisa membalas pada menit 40 lewat gol bunuh diri Simone Romagnoli. Kemenangan akhirnya bisa diraih tim asuhan Simone Inzaghi ini setelah mendapat gol dari Lautaro Martinez (45 dan 64) serta Alexis Sanchez (90+4).

Hasil ini mengantar Inter Milan naik ke puncak klasemen meski untuk sementara. Mereka hanya unggul satu angka dari AC Milan yang akan melawan Verona pada Senin dinihari. Empoli kini ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 37.

Genoa vs Juventus, Skor 2-1

Juventus takluk 1-2 saat berlaga di kandang Genoa, Stadio Luigi Ferraris. Unggul lebih dahulu lewat gol Paulo Dybala, Juve kemudian kebobolan oleh gol Albert Gudmunsson dan gol penalti Domenico Criscito.

Kekalahan ini membuat Juventus gagal menggeser Napoli dari posisi ketiga klasemen. Mereka, yang sudah lolos ke Liga Champions musim depan, mengemas nilai 69, terpaut satu angka dari Napoli yang baru akan bermain Torino Sabtu malam.

Bagi Genoa kemenangan ini membuka harapan untuk lolos dari jerat degradasi. Mereka masih ada di posisi ke-18, yang merupakan zona merah, dengan nilai 28, tertinggal satu angka dari Salernitana yang ada di atasnya.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-36, live Bein Sports)

Hasil

Jumat, 6 Mei 2022

Inter Milan vs Empoli 4-2

Sabtu, 7 Mei 2022

Genoa vs Juventus 2-1

Jadwal

Sabtu, 7 Mei 2022

20.00 WIB: Torino vs Napoli

23.00 WIB: Sassuolo vs Udinese (RCTI)

Ahad, 8 Mei 2022

01.45 WIB: Lazio vs Sampdoria (RCTI)

17.30 WIB: Spezia vs Atalanta

20.00 WIB: Venezia vs Bologna

23.00 WIB: Salernitana vs Cagliari.

Senin, 9 Mei 2022

01.45 WIB: Hellas Verona vs AC Milan

Selasa, 10 Mei 2022

01.45 WIB: Fiorentina vs AS Roma.

Klasemen Liga Italia

