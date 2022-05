SEA Games Ahad Hari Ini: Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Myanmar, Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Timnas U-23 Indonesia akan menyajikan laga terakhir babak penyisihan Grup A SEA Games 2021. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Myanmar Viet Tri Stadium, Phu Th, Vietnam, Ahad, 15 Mei 2022.

Pertandingan Indonesia vs Myanmar akan berlangsung mulai 16.00 WIB dengan disiarkan langsung RCTI dan iNews TV.

Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen Grup A SEA Game dengan nilai 6, tertinggal satu angka dari Vietnam yang memuncaki klasemen. Tim Garuda Muda memiliki nilai sama dengan Myanmar yang ada di posisi kedua tapi unggul selisih gol.

Dengan posisi klasemen saat ini, Timnas U-23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun, pelatih Shin Tae-yong tak mau meraih hasil minimal.

"Kami tidak boleh berpikir mau imbang, jadi saya akan tetap menegaskan ke pemain supaya mereka lebih kuat dan hati-hati. Jadi pemain harus tetap mau menang, sehingga hasilnya bisa baik," kata Shin Tae-yong, seperti dikutip laman PSSI.

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai, Myanmar merupakan tim yang solid dengan pemain-pemain yang juga berkualitas. "Saya melihat tim Myanmar mempunyai organisasi pemainan yang baik. Kemampuan pemain-pemain mereka juga baik," kata dia.

Selain laga Indonesia vs Myanmar, Grup A SEA Games 2021 hari ini juga akan menampilkan laga Timor Leste vs Vietnam. Vietnam akan bermain dengan status sudah lolos bila laga Indonesia vs Myanmar tak berakhir imbang.

