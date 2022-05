Jadwal Pekan Terakhir Liga Italia, Klasemen, dan Skenario Perebutan Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan untuk merebut gelar juara Liga Italia akan memuncak pada pekan terakhir, yang ke-38. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung sepanjang akhir minggu ini.

Saat ini, hanya dua tim yang bersaing dalam perebutan gelar juara. Keduanya adalah AC Milan dan Inter Milan, yang hanya terpaut dua poin.

Seperti apa peluang keduanya? Pertama-tama simak jadwal pekan terakhir dan klasemen terkini:

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-38)

Sabtu, 21 Mei 2022

Torino vs AS Roma 0-3

22:15 Genoa vs Bologna.

Ahad, 22 Mei 2022

01:45 Atalanta vs Empoli

01:45 Fiorentina vs Juventus

01:45 Lazio vs Verona

17:30 Spezia vs Napoli

23:00 Inter vs Sampdoria

23:00 Sassuolo vs AC Milan

Senin, 23 Mei 2022

02:00 Salernitana vs Udinese

02:00 Venezia vs Cagliari.

Klasemen Liga Italia





Skenario Juara

Bila melihat jadwal dan klasemen, skenario perebutan gelar juara bisa disarikan seperti berikut ini:

AC Milan akan menjadi juara bila:

Menang atau seri atas Sassuolo. Mereka saat ini unggul head-to-head dari Inter sehingga tetap akan juara bila nilai kedua tim sama.

Kalah dari Sassuolo asalkan dalam laga lain Inter Milan gagal menang.

Inter Milan akan juara bila:

AC Milan kalah dan mereka berhasil mengalahkan Sampdoria.

Persaingan Lain

Selain perebutan gelar juara, laga terakhir juga akan jadi perebutan hal lain:

Posisi kelima dan keenam. AS Roma saat ini menempati posisi kelima, tapi mereka sudah menjalani laga ke-38. Lazio yang ada di posisi keenam mengemas nilai sama (63) dan baru akan bermain melawan Verona Ahad dinihari. Kedua tim sudah lolos ke Liga Europa.

Tiket Liga Conference. Fiorentina dan Atalanta memperebutkan posisi ketujuh yang menjanjikan tiket Liga Conference. Kedua tim memiliki nilai sama (59).

Mengindari degradasi. Saat ini sudah ada dua tim yang terdegradasi: Venezia dan Genoa. Cagliari (29) dan Salernitana (31) akan berusaha menghindari jadi tim ketiga yang lengser ke Seri B.

