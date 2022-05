Timnas Indonesia Hadapi Bangladesh 1 Juni, Berikut Catatan Shin Tae-yong

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan uji coba atau FIFA Matchday melawan Timnas Bangladesh di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 1 Juni 2022.

Itu akan menjadi laga ke-25 Shi Tae-yong sejak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Dari 24 pertandingan yang dia tangani, 13 di antaranya meraih kemenangan, tiga kali imbang dan delapan kali kalah.

Namun, catatan itu bukan hanya untuk level senior. Pelatih asal Korea Selatan itu juga bertanggung jawab untuk tim nasional kelompok umur (U-19, U-20 dan U-23).

Untuk tim nasional senior, Shin Tae-yong sudah mencatat empat pertandingan uji coba. Dari semua laga, dia berhasil meraih kemenangan tiga kali dan sekali kalah.

Terakhir, Timnas Indonesia menjalani laga uji coba FIFA Matchday melawan Timor Leste pada akhir Januari lalu. Laga tersebut digelar dalam dua pertandingan, dengan semuanya dimenangkan oleh skuad Garuda (4-1 dan 3-0).

Jika melihat catatan tersebut, performa Shin Tae-yong tidaklah buruk. Namun, yang menjadi sorotan, pelatih asal Korea Selatan itu belum memberikan gelar juara.

Di SEA Games Vietnam 2021 yang berlangsung pada Mei ini, Shin Tae-yong yang dibebani target membawa Timnas U-23 meraih medali emas hanya bisa mempersembahkan perunggu.

Sebelumnya, di Piala AFF 2020 yang berlangsung akhir tahun 2021, pelatih berusia 51 tahun ini gagal mengantarkan Timnas Indonesia meraih juara setelah dikalahkan Thailand dengan agregat skor 6-2 di final.

Kini, Shin Tae-yong tengah mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh dalam pertandingan FIFA Matchday sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Skuad Garuda berada di Grup A bersaing dengan tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal.

Empat uji coba internasional Shin Tae-yong:

- 30 Januari 2022, Timor Leste vs Indonesia: 0-3

- 27 Januari 2022, Indonesia vs Timor Leste: 4-1

- 25 November 2021: Indonesia vs Myanmar: 4-1

- 16 November 2021: Afganistan vs Indonesia: 1-0

Baca Juga: Profil Elkan Baggott, Bek Tengah Timnas Indonesia Andalan Shin Tae-yong