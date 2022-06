Turnamen Toulon 2022: Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Ghana Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia kembali melakoni laga di turnamen Toulon Cup 2022 pada Kamis, 2 Juni 2022. Jadwal Timnas U-19 Indonesia kali ini ialah berhadapan dengan wakil Benua Afrika, Timnas Ghana.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stade de Lattre-de-Tassigny, Prancis pada pukul 18.30 WIB dan disiarkan langsung oleh RCTI. Turnamen Touloun Cup 2022 berlangsung pada 29 Mei sampai 12 Juni 2022.

Ada 12 tim yang mengikuti turnamen yang kini sudah memasuki edisi ke-48 tersebut. Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Ghana, Meksiko dan Venezuela.

Timnas U-19 Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga perdana Turnamen Toulon di Prancis di Stade de Lattre-de-Tassigny, Aubagne pada Senin, 30 Mei 2022. Ronaldo Kwateh dan kawan-kawan takluk 0-1 dari Venezuela U-23.

Mengenai permainan timnya, pelatih Dzenan Radoncic merasa tidak kecewa. "Tak ada keraguan lagi, kami membuka permainan dengan baik. Kami mengontrol permainan, menguasai lapangan tengah, menahan serangan lawan dari berbagai arah. Itu adalah termasuk misi kami," ujarnya mengutip situs PSSI.

Menurut dia, Venezuela merupakan tim yang bagus sehingga membuat Indonesia kesulitan mencetak gol penyeimbang. "Kadang kita hilang konsentrasi, dan kami kebobolan dengan mudah," tambahnya.

Radoncic mengatakan kalau ikut ambil bagian dalam turnamen ini sangat bagus untuk memberikan kesempatan pengalaman pertandingan Internasional bagi para pemainnya. "Saya pikir kami bisa mengambil banyak pelajaran di turnamen ini, apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 nanti," tutur Dzenan.

Berikut jadwal lengkap Timnas U-19 Indonesia di turnamen Toulon Cup (live RCTI):

- 30 Mei 2022, Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Venezuela, pukul 18.30 WIB

- 2 Juni 2022, Timnas Ghana vs Timnas U-19 Indonesia, pukul 18.30 WIB

- 5 Juni 2022. Timnas Meksiko vs Timnas U-19 Indonesia, pukul 22.00 WIB.

