Prediksi PSM Makassar vs Persikabo 1973 di Piala Presiden 2022 Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga PSM Makassar vs Persikabo 1973 akan tersaji dalam pertandingan babak penyisihan Grup D Piala Presiden 2022. Kedua tim akan bertanding di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu, 15 Juni 2022, mulai 16.00 WIB.

PSM Makassar harus mewaspadai Persikabo yang bertekad bangkit dari kekalahan 0-1 dari Persik Kediri pada laga pertama.

Skuad juku Eja menyongsong pertandingan kedua turnaman pramusim ini dengan bermodal kemenangan 1-0 dari Arema FC di laga sebelumnya. Gol tunggal Wiljan Pluim menjadi penentu kemenangan mereka.

Persikabo belum bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya di Piala Presiden ini karena kehilangan dua pemain mereka karena sedang bergabung dengan Timnas Indonesia berlaga di Kualifikasi Piala Asia 2023.

Meski demikian, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, tak mau menganggap remeh kekuatan lawan. Sebab, tim berjuluk Laskar Padjajaran memiliki sejumlah pemain berbahaya.

"Kami sudah mengetahui bahwa dua pemain kunci mereka (Syahrul) Trisna, penjaga gawang, dan Dimas (Drajad) tidak bisa bermain," kata dia dalam sesi konferensi pers, Selasa, 14 Juni 2022.

“Mereka masih tetap mempunyai skuad yang mumpuni serta pemain yang bagus. Mereka juga punya bek tengah, baik pemain asing dan lokal,” ucapnya melanjutkan.

Salah satu nama pemain yang akan diantisipasi PSM ialah Gustavo Tocantins. Penyerang asing Persikabo ini punya kemampuan bermain di sejumlah posisi.

“Di bagian depan, yang mencolok ada Gustavo. Dia adalah pemain yang bagus,” ujar Tavares.

"Dia pernah main di Liga Portugal. Dia bisa bermain di sayap kiri maupun striker," tuturnya.

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman, mengakui bahwa PSM Makassar menjadi salah satu tim yang kuat di Grup C.

Hal itu terbukti dari keberhasilan skuad Juku Eja menumbangkan perlawanan Arema FC yang berstatus sebagai tuan rumah dalam laga perdana.

“PSM Makassar mengalahkan tuan rumah. Jadi, ini benar-benar harus diantisipasi. PSM salah satu tim yang sudah siap untuk turnamen pramusim,” kata Djanur, sapaan Djadjang.

Karena itu, Djanur memastikan bahwa Manahati Lestusen dan kawan-kawan akan bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan pada laga tersebut.

“Kami akan bekerja keras. Kami harus akui bahwa pertandingan pertama kurang berjalan dengan baik,” ujar eks-pelatih Barito Putera tersebut.

“Mudah-mudahan pada pertandingan kedua, kami bisa melakukan perubahan dan hasilnya bisa membawa kami lolos ke fase selanjutnya,” kata Djadjang.

Perkiraan Susunan Pemain

PSM Makassar (4-2-3-1): Reza Arya Pratama; Yance Sayuri, Safrudin Tahar, Yuran Fernandes Lopes, Samuel Christianson; Akbar Tanjung, Muhammad Arfan; Eka Pratama, Willem Jan Pluim, Yakob Sayuri; Everton Nascimento

Pelatih: Bernardo Tavares

Persikabo 1973 (4-2-3-1): Diky Indriyana; Syahrul Mustofa, Andy Setyo, Lucas Gama Moreira, Gilang Ginarsa; Manahati Lestusen, Munadi; Gustavo Tocantins, Ryosuke Nagaswara, Ali Koroy; Yandi Sofyan

Pelatih: Djadjang Nurdjaman

Lima Pertemuan Terakhir Kedua Tim

15 Februari 22 – Persikabo 1973 vs PSM Makassar (3-0)

26 Oktober 21 – PSM Makassar vs Persikabo 1973 (0-0)

19 September 19 – PSM Makassar vs Persikabo 1973 (2-0)

29 Mei 19 – Persikabo 1973 vs PSM Makassar (0-0)

19 September 18 – Persikabo 1973 vs PSM Makassar (1-2)

Prediksi Pertandingan PSM Makassar vs Persikabo 1973

Seperti yang disampaikan Djadjang Nurdjaman, tim asuhannya siap memberikan perlawanan menghadapi PSM Makassar yang mengalahkan Arema FC di laga pertama Piala Presiden 2022 ini. Persikabo akan berusaha mencari kelengahan skuad Juku Eja untuk bisa meraih kemenangan pertamanya di ajang ini. Namun, PSM tentu juga telah menyiapkan diri menangani permainan Persikabo. Laga PSM Makassar vs Persikabo 1973 ini diprediksi bakal berakhir imbang.

